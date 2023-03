Rendhagyó módon Orbán Viktor miniszterelnök idén nem Budapesten, hanem Petőfi Sándor szülővárosában mondott beszédet, hiszen ebben az évben a költő születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Mikita Dorka pályája Miskolcról indult. A Miskolci Nemzeti Színházban gyermekszínészként láthatta őt a közönség. A Fráter György Katolikus Gimnáziumban érettségizett, majd a Kaposvári Egyetem színművész képzésére nyert felvételt, ahol jelenleg harmadéves hallgató.

– Vidnyászky Attila rendező osztályába járok, mi vagyunk a színészosztálya, Budapesten pedig van egy rendezőosztálya is – mondta lapunknak Dorka. – A műsorban szerepeltek a Nemzeti Színház művészei és mi hárman a kaposvári osztályából. A március 15-ét egyébként megelőzte januárban egy nagyon szép magyar kultúra napi műsor a Parlamentben, ott is páran adtunk műsort az osztályunkból. Ebből következett, hogy a tanár úr megbízott minket a következő feladattal. Nagyon jólesett, hogy részese lehettem a műsornak, hatalmas élményt jelentett. Épp azt mondtam az ismerőseimnek, hogy már akkor boldog ember leszek, ha ezt a két napot megérem. Rettenetesen izgultam persze, ami inkább izgatottság volt, ugyanakkor nagyon vártam a fellépést. Legjobban a Himnusz két versszaka miatt izgultam, mert azt mindenki ismeri, mindenkinek ott van a fejében, nagyon kellemetlen lett volna, ha abba beleakadok. De utána már élveztem az egészet. A közönséget lenyűgözte a műsor, mindenki azt mondta, hogy „veletek szavaltuk a verseket”. Vidnyánszky Attila olyan verseket választott , amelyek minden korosztálynak Petőfit jelentik. Akik láttak minket, azt is mondták, hogy a megemlékezés nagyon érzékeny volt, és sokat jelentett a közönségnek, mert a költő ott él mindannyiunk szívében. Mondtam szöveget egyébként Illyés Gyulától és Móra Ferenctől is – jegyezte meg Dorka.

Jelenet a nemzet ünnepének műsorából. A fonott hajú lány Dorka

Fotós: Dobos Klára

Pihenni nem lehet

Elárulta, jelenleg is van bőven feladata, készülnek a 10. Színházi Olimpiára, melynek gerincét a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó előadásai adják. A főszervező a Nemzeti Színház, de csatlakoztak a programsorozathoz más fővárosi és vidéki színházak is. Közöttük a Miskolci Nemzeti Színház, mely fennállásának 200. évfordulóját ünnepli.

– Vidnyászky Attilával egy nagyon érdekes előadással készülünk. Az ember tragédiájának különböző színeit különböző nemzetek hallgatói játsszák majd. A miénk a paradicsomi színek lesznek, tehát az első és az utolsó. Az előadás májusban kerül színre a Hajógyári-szigeten – sorolta az előtte álló feladatokat Dorka.

A Miniszterelnöki megemlékezés Kiskőrösön itt megtekinthető.