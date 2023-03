A tágas terek és a hatalmas kert miatt annak idején kedvelt helyszíne volt az étterem a Hámor báloknak, esküvőknek, osztálytalálkozóknak is, hatalmas terme gyönyörű volt belülről. Hogy mi pecsételte meg a sorsát? Talán a rendszerváltás. A 90-es években sokáig bútorbolt üzemelt benne, majd hosszú időn keresztül csak az enyészeté volt az ingatlan.

Statikailag hibátlan

Az épületet sokáig, sokféle ingatlanközvetítő cég hirdette. Szövegeikből kiderül, zöldövezetben, 8 ezer négyzetméteres területen áll a 3 ezer négyzetméteres épület, ami erősen felújításra szorul, ám statikailag hibátlan szerkezetű. Hatalmas pincerész is tartozik hozzá, az épület előtti parkosított terület pedig szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas. Azt is megtudhattuk belőlük, hogy az épület nem tartozik műemlékvédelem, vagy régészeti besorolás alá, igény szerint gyorsan birtokba vehető, a felújítás azonnal elkezdhető. A legutolsó bejegyzések szerint 170 millióért hirdették.

Tisztítják a környezetet

Hétfőn a helyszínen jártunk, épp akkor fordult ki egy mivizes kocsi a ház kertjéből, az épület romosnak tűnik, de a régi képeslapokról, fotókról ismerős terasz még így is felismerhető. A sokáig csipkerózsika-álmát alvó épület környékéről eltisztították a bozótot, kivágták, és ottjártunkkor is épp vágták az elburjánzott fákat. Azaz az új tulajdonosok már dolgoznak a terület és az épület rendbetételén.