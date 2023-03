A mesterségbemutató, vásár és kézműves játszóházban a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület szövő, fafaragó, bőrműves, gyöngyfűző, mézeskalácsos, hímző, tojásfestő szakágakat mutatta be. A tábori életet mutatta be lovakkal, huszárokkal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület. Hódi Leheltől megtudtuk Bükkaranyosról érkeztek, különböző rendezvényeken, felvonulásokon vesznek részt, csatabemutatót imitálnak. Tíz felett van a létszámuk, mindenkinek saját lova és korhű huszáröltözéke van. Különlegesség még, hogy a családjukban az édesapjukon kívül is minden gyerek lovagol így egy lány és három fiú alkotja a családi bandériumot.

A Diósgyőri Ijász, Lovas és Hagyományőrző Egyesület az íjászat rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket. Lehel bár kezdetben kicsit feszélyezetten kezelte az íjat a szakszerű magyarázatot betartva a harmadik lövésével már csaknem a céltábla közepébe lőtt. Minden más interaktív játékot is kipróbált kérdésünkre tartalmasnak ítélte a vasárnapi programot.

