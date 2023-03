A sátor az anyaméh hangulatát idézi fel. Biztonságot, békességet nyújt. És segít feléleszteni a női erőt, bölcsességet és méltóságot. A résztvevők összegyűlnek és megoszthatják egymással történeteiket, tapasztalataikat és érzéseiket. A rendezvény célja, hogy a nő ismét megtalálja valódi önmagát, miközben átéli a közösségi élményt.

Pénteken délelőtt érkeztem, kicsit késve, de még be tudtam kapcsolódni a „Nőiességünk csodái” címet viselő foglalkozásba, amelyet Renge Nikoletta dúla, energiagyógyász vezetett.

A szobába belépve máris meghitt hangulat fogadott. A körben ülő nők közül csak két hölgyet ismertem személyesen, mégis úgy éreztem, barátok között vagyok. A befogadó közeg sokat segít egy idegen helyzetben vagy környezetben. Bár már több alkalommal jártam a Főnix Családbarát Térben, ezért maga a hely nem volt ismeretlen, de mégis először kívülállóként viselkedtem, hiszen ezúttal újságíróként érkeztem.

De alig néhány perc elteltével saját indíttatásra és mivel a nők invitáltak is, helyet foglaltam a körben. Onnantól pedig szinte észrevétlenül belefolytam a beszélgetésbe és többször úgy éreztem, fel kell szólalnom, ehhez hozzá kell tennem a saját gondolataimat is. Már nem újságíróként ültem ott, hanem nőként. Igyekeztem átadni magam az élménynek és szívtam magamba az információt, amit abban a közel két órában kaptam. Az idő múlása egyébként szinte fel sem tűnt. Szó volt energiákról, csakrákról, az emberi szervezet működéséről, de vallásról, hitről és elődeink bölcsességéről, tudásáról is.

Lelki és testi feltöltődés is lehet

Kellő nyitottság, érdeklődés szükséges, de aki szeretne hasonló élményt átélni, kikapcsolódni, feltöltődni, kicsit kiszabadulni a mókuskerékből, néhány órára távol lenni a családjától – akiket végtelenül szeret különben, de néha muszáj megszökni –, annak ott a helye a Vörös Sátor Fesztiválon. Nemcsak a lelket, de a testet is kényeztetik a kifejezetten nőknek szóló programok, amelyekről bővebben a Főnix Családbarát Közösségi Tér oldalán olvashatnak. Egyes program elemekre, előadásokra előzetes jelentkezés szükséges, mert bár ingyenes a rendezvény, de bizonyos részei létszám korlátosak.