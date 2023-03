A foglalkozást azok számára ajánlják, akik most várnak új családtagot. Hegedűs Krisztián, mentőápoló nyújt betekintést abba, hogyan előzhető meg a baj és mit kell tenni, ha mégis bekövetkezik. Illetve olyan kérdésekre is választ ad, hogyan végezzenek a szülők újraélesztést a babán, ha szükséges és hogyan távolítsák el a lenyelt idegen testet. De a leggyakoribb csecsemő- és gyermekbetegségek is szóba kerülnek majd, továbbá egyéb felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők. Az esemény regisztrációhoz kötött. A szervező Főnix Családbarát Közösségi Tér számára küldött messenger üzenetben lehet jelentkezni.