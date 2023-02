A közelmúltban a Budapesti Bike Maffia is szakmai látogatáson vett rész a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Farmján. A következőképpen számoltak be tapasztalataikról:

„Eddig keveset beszéltünk arról, hogy a farmunkat - aminek a tereprendezése így télidőben is tud működni és amit csinálunk is szépen - azért alakítjuk ki, hogy hosszabb távon az állami gondozott fiatalokat is bevonjuk. Termesszenek és dolgozzanak velünk, közösen. Sokszor azt gondoljuk, hogy mindent elölről kell kitalálnunk és felépítenünk, de a farmunk esetében nagyon fontosak a korábbi jó gyakorlatok. Ezért ellátogattunk a Szimbiózis Alapítvány által üzemeltetett Baráthegyi Majorságba, Miskolcra. Megnéztük a sajtüzemet, a léüzemet és a fazekasműhelyet is. Megosztották velünk a saját koncepciójukat a szociális farmról és hogy miért fontosak ezek a társadalmi vállalkozások. És miért? Mert adófizető állampolgárokká válnak az itt foglalkoztatott emberek, akik passzív támogatásból, aktív támogatást kaphatnak.”