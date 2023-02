A Minisztertanács 1954. február 1-jén nyilvánította várossá Kazincbarcikát, amely több település összeolvadásából jött létre. Történelme városként még csak 69 esztendős, de elődtelepülései többszáz éves múltra tekintenek vissza. Szerepe a Borsodi Vegyipari Vállalattal, a mai BorsodChem Zrt.-vel együtt alakult, formálódott. Idén 10 éve, hogy megszületett Kazincbarcika túlélésének egyedi záloga, a város új arculata: a Kolorcity – tette közzé Kazincbarcika önkormányzata. – A születésnap és a Kolorcity kerek évfordulója kapcsán közös összegzésre invitálják a városlakókat. A KolorTV Katona Csabával, a stand up stílusáról is híres történésszel, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársával indítja el Kazincbarcika témájú, új műsorát. A hamarosan induló beszélgetéssorozat a település múltjának legizgalmasabb szemelvényeit mutatja be mozgóképes formában. A sorozat a KolorTV-n, a YouTube-on és a Facebookon február 3-án, 18 órakor debütál.