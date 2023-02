Nagy meglepetés érte a középiskolákat. Az idei központi írásbeli felvételi eredményei ugyanis 11 éve nem voltak ilyen jók, mint az idén. Mint minden évben, a magyar nyelvi feladatok ezúttal is jobban sikerültek, ezek átlaga 14 éves rekordot döntött. A matematika gyengébb lett, kevesebb pontszámot szereztek a diákok, mint tavaly.

Javítottak

A napokban az Oktatási Hivatal közzétette az írásbeli eredményeit. Ebből az olvasható ki, hogy a nyolcadikosok a maximálisan elérhető 100 pontból, ami a magyar 50 és a matek 50 pontjából áll össze, átlagosan 54,07 pontot szereztek. Ez több mint tízéves rekord, az elmúlt években ugyanis jellemzően 50 körüli összpontszámot kaptak a diákok. Utoljára 2011-ben volt ennél jobb az átlageredmény. Érdekesség, hogy még egyetlen olyan év sem volt, amikor a matematika ment volna jobban a felvételiző diákoknak.

Kíváncsiak voltunk, vajon a Borsod-Abaúj-Zemplénben élő diákok hogyan teljesítettek.

Kevesen írtak

– Mi nem tapasztaltunk jelentős javulást a tavalyi eredményekhez képest, meglepett az országos statisztika – mondta lapunknak Madarász Péter, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium intézményvezetője. – Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nálunk nem túl sok nyolcadikos ír felvételit. Minden évben jóval többen jelentkeznek hozzánk, mint amennyien itt írásbeliznek. Ennek az az oka, hogy a jelentkezők bármelyik írásbelit szervező középiskolában kitölthetik a feladatlapot. Mivel a hozzánk jelentkezők jelentős része vidéki tanuló, valószínűleg a lakóhelyükhöz legközelebb található iskolában vállalkoztak az írásbelire. A másik ok az a legenda, hogy a Herman Ottó Gimnáziumban szigorúan pontoznak a javító tanárok. Számomra ez azért is érthetetlen, mert a javítási útmutató egyértelmű és teljesen objektív. Különösen a matematika esetében. A javító tanárokat minden évben arra kérem, hogy ha nehezen eldönthető helyzettel találkoznak, tehát így is meg úgy is lehet értelmezni egy-egy kérdést, akkor mindig a diák javára döntsenek. Ebben az évben a nyolcadikosok írásbelijének utolsó feladata nem volt egyértelmű, itt utólag változtatott is az Oktatási Hivatal a javító kulcson. De volt, aki ügyesen megoldotta. Nem túl sokan, de azért akadtak – jegyezte meg Madarász Péter.

Nem szeretik

A kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban azonban az országos átlagnak megfelelően javultak a felvételi átlagai, tudtuk meg Balla Árpádtól, a gimnázium igazgatójától.

– A hatodikosok, akik a hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkeztek, 54 százalékot értek el, a nyolcadikosok pedig 52-t. Mind a két eredmény jobb, mint a tavalyi. A hozzánk jelentkező diákoknak tartottunk felvételi előkészítőt, és ott a kollégák elmondták nekik, mire ügyeljenek az írásbeli felvételin. A gyerekek megértették, nem arról szól a vizsga, hogy maximális pontszámot szerezzenek, és megtanulták azt is hogy „hogyan éljék túl” a megméretést. A magyar nálunk is minden évben jobban sikerül, a matematika nehezebb a diákok számára. Érdekes, hogy ez megmarad egészen az érettségiig. A tantestületünk azon gondolkodik, hogy lehetne a reál tárgyakat felhúzni a humán mellé. Szükség lenne rá, hiszen a munkaerőpiacon jobban boldogulnak a mérnökök és az informatikához értő szakemberek. Nem tudom miért, de mire hozzánk kerülnek a gyerekek, sokan már utálják a matekot, és aki nem utálja, az sem szereti. Addig pedig nem fogják tudni, amíg ez nem változik meg. Jó lenne elérni, hogy ne legyen negatív élményük a matematikával kapcsolatban. A fiatal pedagógusok közelebb tudják hozzájuk hozni ezt a tudományágat. Szerencsére nekünk van két fiatal, pályakezdő matematika-tanár, akik tudják, hogyan kell megszerettetni a diákokkal a matekot – fogalmazott az igazgató.