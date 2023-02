Mit tehetek én a levegőminőség javításáért? Elsődleges feladat a PM (szállópor) kibocsátás csökkentése, tehát fűtsünk okosan, és ne égessünk avart. A legkevesebb légszennyezőanyag kibocsátással a megújuló energiával történő fűtés jár (például geotermia, hőszivattyú, napkollektor). Kedvező az elektromos fűtés is főleg, ha napelemekkel állítjuk elő az energiát. A porkibocsátás szempontjából gázfűtés is kevéssé szennyező. Ha szilárd tüzelőanyagot használunk, akkor csak száraz fával (a nedvességtartalma kevesebb mint 15 százalék), fapellettel vagy fabrikettel fűtsünk. A nedves fa, szén, lignit égetése rendkívül szennyező. Az MDF, pozdorja, OSB, stb. bútorlapok elégetése a porszennyezés mellett nagyon veszélyes rákkeltő anyagok kibocsátásával is jár, ami a közvetlen környezetünkbe kerül. A műanyag szemét, autógumi, ruha, kezelt fa hulladékok (például régi ablakkeret vagy farostlemez) égetése tilos, ezen anyagok tüzelése során is mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe. Az avar vagy zöldhulladék égetése rendkívül szennyező. Égetés helyett komposztáljunk vagy használjuk a zöldhulladék házhoz menő elszállításának lehetőségét. A zöldhulladékot lerakhatjuk a hulladékudvarokban is. Használjuk a közösségi közlekedési eszközöket, kerékpározzunk, gyalogoljunk. Mérsékeljük a személygépjárművek használatát. Használjuk helyette a közösségi közlekedést. A dízel járművek koromkibocsátása különösen erősen szennyezi a levegőt. Kerüljük a gépjárművek üresjáratását, mert ilyenkor a légszennyezésük megsokszorozódik. A kerékpár az egyik legkörnyezetkímélőbb közlekedési eszköz. Használatával nem terheljük a város levegőjét. Levegőminőségi szempontból kedvező a modern, elektromos hajtású gépkocsik használata.