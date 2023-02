Tovább romlott a levegőminőség, már nyolc településen veszélyes a légszennyezettség mértéke - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közzétett térképének adataiból.

Az NNK szerint a szálló por koncentrációja miatt már veszélyes a levegő minősége Békéscsabán, Kecskeméten, Nyíregyházán, Tökölön, valamint a Sajó-völgyi településeken, Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Miskolcon.

További tizenkét település – Debrecen, Hernádszurdok, Eger, Szeged, Vác, Budapest, Százhalombatta, Pécs, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka és Mosonmagyaróvár - levegőjét egészségtelennek minősítették.

Négy mérőállomáson - Szolnokon, Esztergomban, Tatabányán és Sopronban – kifogásolt a levegő minősége.

Levegőminőségi kategóriák

A levegőhigiénés index rendszerének négy kategóriája van: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen, veszélyes.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a szeles idő hatására kedvezően alakul a levegőminőség, majd kedd reggelig nyugalomba jut a légkör, így újra feldúsulhatnak a szennyező anyagok, elsősorban az északkeleti részeken.

Tünetek jelentkezhetnek

Az NNK honlapja szerint veszélyes minősítés esetén már az egészséges emberek légzőszervi tüneteket tapasztalhatnak. A kockázati csoportba tartozóknál- krónikus betegeknél, várandósoknál, időseknél – a légzőszervi tünetek súlyosbodhatnak, illetve gyakoribbá válhatnak a légszennyezettség emelkedésével. A kisméretű aeroszol részecskék a szív- és érrendszerre is károsan hatnak akár már rövid távon is, amennyiben koncentrációjuk az egészségtelen vagy a veszélyes kategóriához tartozó értéket eléri, illetve meghaladja. Ezért is kiemelten fontos, hogy a veszélyes és egészségtelen minősítést kapott településeken és azok térségében élők fokozottan figyeljenek az egészségtanácsok betartására, azaz csökkentsék a szabadban töltött időt és hosszabb kültéri tartózkodás esetén viseljenek maszkot.