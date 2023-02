Február végéig gyérítik és riasztják a kormoránokat a Tisza mentén a folyó egy szakaszán, közölte a szolnoki székhelyű Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója.

Donkó Péter elmondta: 100 példány kilövésére kaptak engedély. Az első vadászaton 21 példányt ejtettek el, tavaly összesen 139 kormoránt, más néven kárókatonát lőttek ki.

Jelezte:. a madarak normál esetben a Tisza-tavon tartózkodnak, de az elmúlt időszak hidegebb időjárás miatt a tó tározó tere befagyott, és mivel a kormoránok nem tudnak ott halászni, a Tiszára járnak táplálkozni. Korábban 40-50 madár jelent meg a Tiszánál, most jóval több, mintegy 150-250, ami nagy mennyiség ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak fellépni ellenük.

Jó étvágyú

Egy-egy kormorán akár napi 1,5-3 kilogramm halat is elfogyaszt, de ennek többszörösén ejthet akár halálos sebeket. Kitért arra is, hogy ha a madár zavarja a télen vermelő, nyugalmi állapotba kerülő halakat, azok legyengülnek, ami kihatással van a betegségekkel szembeni ellenállóképességükre, valamint a szaporodási képességükre is. Ezért nem csak lelövik a kormoránokat, hanem riasztják is őket azokról a helyekről, ahol nagy tömegben találhatók vermelő halak – magyarázta Dankó Péter.

Megtudtuk: a madarakat a Tisza-tavon már korábban elkezdték gyéríteni. Decemberben és januárban 53 kárókatonát lőttek le, a napokban viszont 99-et.

A nagy kárókatonák vagy más néven kormoránok gyérítésére azért van szükség, mert a madarak fészkelő helyük növényzetében és a halállományban nagy kárt okoznak. Ürülékük kipusztítja a fészkelő fáikat, ezenkívül ilyenkor csapatokba verődve, akár tíz méter mélyre is lemerülve kutatnak a vermelő helyeken csoportosuló halak után.