Az Avasi Hegygazdák és a városvezetés fogadóóráján hangzott el, hogy nehéz sorsú emberek élnek az avasi pincesoron, akik odaszóló lakcímkártyával is rendelkeznek. A kérdésről már írtunk portálunkon. A miskolci városháza sajtóosztályán is érdeklődtünk, hogy ismeretes-e a városvezetés előtt a probléma. Kérdésünkre a következő választ kaptuk:

„Természetesen a város, a városvezetés előtt ismert a probléma, hiszen a Veres Pál polgármester által életre hívott hegygazda-rendszer egyfajta jelzőrendszerként is működik. De nem csupán ismert a probléma, számos intézkedés is történt ebben a tárgykörben ez idáig a területen. A városlakók lakcím bejelentési kötelezettségüket a kormányablakokban teljesítik, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában évek óta nem folytattak le címváltozás miatti eljárást. A járási hivatal állítja ki a lakcímbejelentésről a hatósági igazolványt és kézbesíti a polgár részére. Így az ő felelősségük az, kinek és hova adnak ki lakcímkártyát” – írta levelében a városháza sajtóosztálya.

Hamarosan indul a fejlesztés

Az avasi hegygazdák, a miskolci városvezetés és a rendőrség együttműködésével igyekeznek megóvni a a turisztikailag is kiemelt jelentőségű területet.

„A miskolci önkormányzat a saját eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a terület romlását. Már csak azért is, mert a városvezetés kiemelt fejlesztési, turisztikai területként tekint az Avasra, azon belül is a történelmi városrészre, amely a pincesort is magában foglalja. Éppen ezért a hegygazdák a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) munkatársaival közösen többször is járőröztek a területen, a rendőrséget is értesítették a problémáról. Szopkó Tibor alpolgármester folyamatosan egyeztet a hegygazdákkal, és gyakorta tartanak közös bejárásokat. A probléma kezelésére valós megoldást jelenthet a térfigyelő kamerák kihelyezése, amely hamarosan megtörténik. A közelmúltban ugyanis a város szakemberei felmérték, hogy hova érdemes és – a hálózati csatlakozások miatt – hova tudnak kamerákat kihelyezni, így a fejlesztés hamarosan indulhat” – közölték.