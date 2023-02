Az Avasi Hegygazdák és a városvezetés napokban tartott fogadóóráján említették pincetulajdonosok, hogy az Avason nehéz sorsú emberek élnek, az avasi pincesorra szóló lakcímkártyával. Szintén szóba került, hogy feltételezhetően ez csak úgy fordulhat elő, ha néhányan üzletszerűen költöztetnek fel hajléktalanokat az Avasra.

Vándorló hajléktalanok

Az Avas városrészen a hajléktalanellátást a Napfényt az Életnek Alapítvány Utcai Gondozó Szolgálata végzi. Tapasztalataikról kérdeztük őket.

– Az Avason valóban lehet találkozni nehéz sorsú emberekkel, fiatalokkal, de nem szabad őket minden esetben összemosni a hajléktalanokkal. Többen közülük függők és egyszerűen ott töltik a mindennapjaikat, aztán éjszakára hazamennek – mondta Koltai Zsolt, a Napfényt az Életnek Alapítvány utcai szociális munkása. – Viszont valóban lehet ott találkozni napi szinten klasszikus értelemben vett hajléktalanokkal is, de rájuk jellemző, hogy vándorolnak. Tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy vannak-e köztük olyanok, akik huzamosabb ideig, életvitelszerűen a pincesoron húzzák meg magukat. Régebben élt a pincesoron három hajléktalan ember, de ők már elhunytak. A mostaniak pedig nem beszélnek róla nekünk, hogy az éjszakákat hol töltik. Néhány olyan hajléktalanról tudunk, akik az egyetem közelébe járnak, mert helyi tulajdonosok megengedték nekik, hogy vagy a kertben sátorozhatnak, vagy lépcsőházak aljában alhatnak. Többen közülük cserébe kerti munkát végeznek, illetve a tulajdonos távollétében vigyáznak a telekre.

A fedél nélküliek is rendelkezhetnek iratokkal, ha kapcsolatban állnak valamilyen hajléktalanellátó intézménnyel.

– Az átmeneti szállóra jelentkezők zöme már rendelkezik lakcímkártyával, hiszen előtte már laktak valahol. Emellett az a megoldás is működik, hogy az átmeneti szállóra jelentjük be őket – tájékoztatott Kocsenga Anton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci Hajléktalanok Átmeneti Szállásának vezetője. – Az utcai gondozó szolgálatunk területén élő hajléktalanoknak pedig igazolást állítunk ki, hogy az adott területen ők a mi gondozottjaink. Ezzel már be tudnak menni az okmányirodába és település szintű lakcímkártyát, illetve személyi igazolványt tudnak térítésmentesen kérni. Előfordul olyan is, hogy valakit átmenetileg befogadnak a barátai, ismerősei, de nem minden esetben jelentik be őket magukhoz. Ez azért lenne fontos, mert számos szolgáltatás lakcímkártya nélkül nem vehető igénybe. Ilyen az egészségügyi ellátás és a szociális juttatások is, valamint a munkavállalás.

Miskolc Polgármesteri Hivatalának Sajtóosztályán is érdeklődtünk: tapasztalta-e a városvezetés, hogy életvitelszerűen élnének az avasi pincesoron hajléktalanok. Amint megérkezik a válasz, frissítjük cikkünket.