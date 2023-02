Az elhivatott rendőr főhadnagy és két gyermekes édesanya Jaskó Judit, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság főelőadója vehette át vármegyénkből a legjobb iskolarendőröknek járó kitüntetést a VIII. Országos Iskolarendőr Szakmai Napon, 2023. február 1-jén, Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban.

– Nem számítottam rá és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megkaptam ezt a díjat, hiszen 2008. október 1-jétől iskolarendőrként tevékenykedem. Tíz éve vagyok hivatásos állományban, bűn- és balesetmegelőzési főelőadóként – mondta Jaskó Judit. – Sokat jelent számomra, hogy a fiataloknak és az időseknek szervezett bűn-és balesetmegelőzési rendezvényeinket, előadásainkat magas szinten értékelik. Az iskolarendőrök elsődleges feladatai, hogy a biztonságos közlekedésre neveljék a gyerekeket, de bűnmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosító órákat is tartanak. Ezt a kitüntetést az országos rendészeti főkapitány-helyettes adományozza az előző évben nyújtott kiemelkedő munkáért. 2021-ben a DADA program sikere érdekében nyújtott kimagasló teljesítményemért vehettem át díjat az országos bűnügyi rendőr-főkapitány helyettesétől.

Óvodásoktól az idősekig

– A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság mindig nagy hangsúlyt fektetett rá, hogy a bűn- és balesetmegelőzési területet egyformán kiemelten kezelje. A rendőrkapitányság illetékességi területén, így Kazincbarcikán és a környező településeken tartok előadásokat. Feladataim között említhetem a civil- és a társszervezetekkel való összefogás erősítését, a toborzást és az iskolaőr koordinátori munkakört. Tíz iskolaőr lát el szolgálati feladatot Kazincbarcikán és a környező településeken, akiknek jelzései nagyban hozzájárulnak az iskolákban jelentkező problémákra, ennek segítségével gyorsan reagálhatunk a problémás esetekre. Az Ovizsaru Program, az általános iskolai DADA program a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolában és a Kazinczy Ferenc Tagiskolájában, valamint a középiskolai Ellen-szer program a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban tartozik hozzám mint bűnmegelőzési főelőadóhoz. Ennek keretében tanmenetszerűen dolgozzuk fel a bűn- és balesetmegelőzési témaköröket és szervezzük a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeinket. A hivatásomnak érzem és szívből végzem a munkám, mert úgy érzem sok esetben segíteni tudok a hozzám forduló fiataloknak vagy épp a szépkorúaknak. Pozitív visszacsatolás a gyerekek részéről, amikor odajönnek hozzám és megkérdezik: mikor jövök újra. Úgy gondolom, hogy ha sikerül megnyernem őket, akkor sokkal inkább odafigyelnek és megpróbálják betartani, amit tanácsolok nekik – fejtette ki a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársa.

Gyerekből is válhat zaklató

Minden korosztálynál más és más problémákra fókuszálnak.

– Az óvodásoknál az elsődleges cél, hogy megismerjék a rendőröket és ne féljenek tőlük segítséget kérni baj esetén. Már óvodás kortól elkezdjük a biztonságos közlekedésre való nevelést. Az iskolásoknál a legnagyobb probléma az internetes zaklatás, idegen szóval cyber bulling, amelynek része egymás fenyegetése, csúfolása és negatív kicsengésű képek megosztása egymásról. Gyakran tapasztaljuk, hogy a kisdiákok nem tudnak kiszakadni az online világból és nincsen megfelelő kommunikáció köztük. Az offline térben is sokszor előfordul verbális és fizikai agresszió. Ezek a tettek nem függenek a hátrányos helyzettől sem. Inkább az játszik bennük szerepet, hogy mennyit foglalkoznak otthon az iskolásokkal, beszélgetnek-e velük, állítanak-e szabályokat eléjük, kellő figyelmet fordítanak-e a szülők a gyermekük egészséges mentális fejlődésére. Interaktív előadásokat tartunk a gyerekeknek, hogy meg tudják különböztetni a diákcsínyeket a bűncselekményektől és tudatosítsák azok következményeit. Az élménypedagógiai módszerekkel megtervezett foglalkozások előtt mindig egyeztetek az osztályfőnökkel, mivel az adott osztályra, közösségre fókuszálunk. Azt gondolom, hogy már akkor is sikert érünk el, hogyha egy hétig nem történnek meg azok a problémák ami miatt szükséges volt az adott osztályt felkeresünk. Nagyon fontos és egyfajta megerősítő visszacsatolás a pedagógusoktól érkező jelzések, hogy mit tapasztalnak az előadásaink után – számolt be az iskolarendőr.

Prevenció nyugdíjasoknak

A díjazott másik fontos területe az időskorúak áldozattá válásának megelőzése.

– Nyolc-tíz éves jó kapcsolatra tekintünk vissza a helyi civil szervezetekkel, baráti körökkel és nyugdíjas klubokkal, így könnyen el tudjuk érni az érintetteket. Megelőző jelleggel előadásokat tartunk, beszélgetéseket, vetélkedőket szervezünk és internetes oktatóanyagokat állítunk össze az időseknek. A jó kommunikációnak köszönhetően ezek gyorsan eljutnak a célcsoporthoz. A Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány Kazincbarcika közösségi oldalán is közzé tesszük a fontos információkat. A legaktuálisabb téma most talán az unokázós és banki csalások, amelyek megjelentek térségünkben. Kiemelt feladatunk az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozása, a preventív jelenlét, amelynek kapcsán több előadást szervezünk idős, egyedülálló személyek részére. A generációk találkozását is támogatjuk. Legközelebb Sajókazán a 7.-8. osztályosokhoz fogjuk elvinni a helyi nyugdíjasokat, hogy megismerjék egymást, ami szintén bűnmegelőzési jelentőséggel bír – magyarázta a rendőr főhadnagy.