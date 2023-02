A magyar futball történetében nem a DVTK az első miskolci csapat, amely a legmagasabb osztályban szerepelt – nem mellékesen még nem is volt miskolci, amikor először feljutott –, hanem az Attila.

A húszas évek közepén létrejött Magyarországon a profi labdarúgó-bajnokság, és rögtön találunk a csapatok között olyat, amely a városunkat képviselte. Ráadásul az első másodosztályú bajnokság győztesét is tisztelhetjük bennük, illetve az első vidéki kupadöntőst. De milyen csapat ez az Attila? Hogyan jött létre? Mit ért el?

A klub megszűnése

A kiesés ellenére ketten – Kripkó József és Pruha Antal – magukra ölthették a magyar válogatott címeres mezét. Sajnos a sikertelen szezon után a támogatók is elmaradtak. Ezért a csapat értékeitől meg kellett válnia az elnökségnek, és a bérek kifizetésével is gondok adódtak. Adományokat gyűjtöttek a csapat javára a városban, felszólították a miskolciakat a gárda megmentésére. Lett is foganatja a dolognak, sikerült stabilizálni a klub anyagi helyzetét.

A nehézségek ellenére a következő szezonban sikerült osztályozós helyen végezni a másodosztályban. Az osztályozón – három mérkőzés után, 2–1, 1–2, 2–0 arányban – legyőzték a Vasas csapatát, tehát ismét jogot nyertek az első osztályú szereplésre. A klub azonban rekordnagyságú veszteséget könyvelhetett el.

1930 tavaszán a Vasas visszaadta a kölcsönt – 0–1, 1–1 –, most az Attila volt a felsőbb osztályú, a Vasas pedig a második vonalbeli – ismét a másodosztályú együttes diadalmaskodott.

Ismét csak egy évet töltött a második vonalban az Attila, és ettől kezdődően egészen 1936-ig – a klub megszűnéséig – első osztályú tagsággal rendelkezett.

„Megfordult Miskolcon Opata Zoltán, aki edzette is a csapatot, a kispesti gólzsák Nemes József is, sőt az Ózdról származó, majdan Spanyolországban sikeres Alberti Gyula is őrizte az Attila hálóját rövid ideig.”

(Levéltári Évkönyv 9. – Rózsa György: A profi sport kezdetei Miskolcon, 297.)

Sajnos a pénzügyi helyzet nem javult a következő időszakban sem. A megszűnés réme folyamatosan ott lebegett a klub felett. 1932-ben érte el legjobb bajnoki helyezését az Attila a legmagasabb osztályban, a nyolcadik helyen végzett. 1935-ben már osztályozóra kényszerült a fővárosi Nemzeti ellen, melyet még sikerrel abszolvált. Itt azonban nem volt vége a történetnek, hiszen a Nemzeti óvott az Attila rossz anyagi helyzetére hivatkozva. Egészen a Belügyminisztériumig gyűrűzött az ügy, egyenesen a belügyminiszter adott utasítást az Attila első osztályba sorolására.

Az utolsó szezon – 1935/36 – elég szomorúra sikerült. Egy győzelmet aratott a jelentősen meggyengült miskolci csapat, és ez csak az utolsó helyre volt elegendő. A rossz anyagi helyzet miatt a megszűnés kézzelfogható közelségbe került. Így is történt, 1936. augusztus 28-án feloszlatták a klubot, bár a felszámolása egészen 1942-ig elhúzódott. Az Attila egyes mecénásai megkísérelték életre hívni a Miskolci FC nevű formációt az Attila alapjain, de próbálkozásukat nem koronázta siker.

Az Attila első képviselője volt városunkban a profi sporttevékenységnek. Sajnos a működését nem sikerült stabilizálnia tíz év alatt sem. Megszűnt, és mára teljesen eltűnt a miskolciak emlékezetéből. Az első profi másodosztályú bajnoki címe és az első vidéki kupadöntős címe azonban örökre nyomot hagyott a magyar labdarúgás történetében. Hét szezon az első osztályban, 158 mérkőzésen 33 győzelem, 96 vereség, 189 rúgott és 351 kapott gól a mérlegük.

Híres játékosok az Attila csapatában

Most térjünk rá azokra a híres-neves játékosokra, akik megfordultak az Attila gárdájában. Azt hiszem, a listát olvasva pár pillanat múlva sokan nagyon csodálkozni fognak majd...

Anton Powolny (1899–?): Osztrák labdarúgó, az olasz Internazionale csapatától érkezett mint olasz gólkirály (!), 1927/28-ban 21 meccsen lépett pályára és 5 gólt szerzett. Milyen hihetetlen, hogy egy magyar első osztályban először szereplő újonc leigazolta az olasz bajnokság gólkirályát! El tudnánk ezt ma képzelni?

Opata Zoltán (1900–1982): Játékosa és edzője is volt a miskolciaknak. Az Attilán kívül csak az MTK csapatában játszott. 17-szeres válogatott, játszott a párizsi olimpián (1924).

Siklóssy Antal (1896–1941): Magyar válogatott labdarúgó, fiatalon elhunyt. 1927-től szerepelt Miskolcon.

Simonyi András (1914–2002): Magyar és francia válogatott labdarúgó. Igazi sportcsaládba született, 9 testvére közül többen labdarúgók lettek. 1933 után Franciaországban telepedett le, majd négyszer a francia válogatottban is szerepelt. Bajnok és kupagyőztes is volt a galloknál.

Szulik József (Rezső?) (1906–?1969): Egyszeres magyar válogatott kapus, 1932-ben védett az Attilában. Disszidálás közben aknára lépett, mely szétroncsolta az egyik lábát.

Kripkó József (1901–1978): Magyar válogatott labdarúgó. Nem néztem utána, hogy így van-e, de szerintem ő volt az első Miskolcon született labdarúgó, aki pályára lépett az A válogatottban. A jeles dátum: 1927. szeptember 5. Egy 3–0-s diadal során került rá sor.

Buzássy Ferenc (János?) (1906?, 1909? – ?): Az egyik legrejtélyesebb labdarúgó, több helyen Ferencnek, illetve Jánosnak is nevezik, és a születési/halálozási dátumaiban sem tudnak dűlőre jutni a sporttörténészek. 1931 és 1935 között játszott az Attila csapatában, innen igazolta le a Real Madrid (!), melynek játékosa volt a következő idényben. Bajnoki mérkőzésen nem lépett pályára a madridi csapatban, de még ez sem biztos, mert nem sok használható információ maradt fenn ebből az időből Spanyolországban. Ami biztos, az az, hogy 72 meccset játszott az Attilában, mielőtt a királyiakhoz igazolt volna. Hány vidéki város van még Magyarországon, ahonnan a Real igazolt játékost?

Alberti Gyula (1911–1941): Kapus, az 1932/33-as szezonban az Attila játékosa volt, amikor a klub anyagi gondjai miatt el kellett adni a debreceni Bocskai csapatának. Onnan igazolt a Real Madrid csapatába, Buzássyhoz hasonlóan, 1935-ben. A királyiak első nem spanyol nemzetiségű kapusa volt, három idényen keresztül szolgálta a madridi klubot.

Remélem, ezzel az írásommal sikerült emléket állítanom Miskolc első profi labdarúgóinak, sokan megismerkedtek ezáltal az Attila csapatával és eredményeivel. Azt is megállapíthatjuk, hogy már a húszas években is rengetegen szerették a minőségi futballt Miskolcon.

(Folytatjuk...)