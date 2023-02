A magyar futball történetében nem a DVTK az első miskolci csapat, amely a legmagasabb osztályban szerepelt - nem mellékesen még nem is volt miskolci, amikor először feljutott -, hanem a Miskolci Attila.

A húszas évek közepén jött létre Magyarországon a profi labdarúgó-bajnokság és rögtön találunk a csapatok között olyat, aki a városunkat képviselte. Ráadásul az első másodosztályú bajnokság győztesét is tisztelhetjük bennük, illetve az első vidéki kupadöntőst. De milyen csapat ez az Attila? Hogyan jött létre? Mit ért el?

A kezdetek

A 19. század utolsó negyedében alakultak az első sportegyesületek Miskolcon. A labdarúgás azonban csak a 20. század tízes éveiben jutott el arra a szintre városunkban, hogy szervezett keretek között működő labdarúgó szakosztályok/egyesületek alakuljanak. Az első világháború sajnos visszavetette a klubok fejlődését, a világégés alatt a működésük is szünetelt. Míg az első nagy háború előtt még kassai, losonci, ungvári, beregszászi csapatok ellen rúgták a bőrt fiaink, utána sajnos ősi területeink a határon túlra kerültek. Ekkor hét kerületre osztották fel a csonka Magyarországot. Az északi kerület központja Miskolc lett, ezzel Észak-Magyarország sportközpontjává vált. A húszas években a miskolci egyesületek a városi lakosságból toborozták tagjaikat és ezen klubok majd’ mindegyike állami egyesületként működött. Kivételt jelentett a Miskolczi Atléta Kör, ez a klub civil kezdeményezéssel alakult és a városi polgárság működtette. Ebből a klubból „születik” majd a profi Attila.

A profizmus

1926-ban gondolta úgy a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy európai - avagy osztrák mintára - professzionális labdarúgó-bajnokságot szervez. Nagy vitákat generált ezzel az MLSZ, hiszen a döntéssel sokan a foci tömegsport jellegét érezték veszélyeztetve. Ennek ellenére 1926 júliusában megalakult a Magyar Proffeszionalista Labdarúgó Szövetség (MPLSZ). A szövetség által létrehozott két bajnoki osztályban kizárólag kereskedelmi társaságok által működtetett klubok indulhattak.

Miskolcon is munkálkodtak a helyi labdarúgást szerető erők egy ilyen csapat létrehozásán. Szervezkedésüket siker koronázta, létrejött az első miskolci profi klub a Miskolci Attila Kör. 1926-ban a Népkertben kialakítottak egy minden igényt kielégítő modern létesítményt, itt fogadta ellenfeleit az együttes. Hodobay Sándor polgármester szívén viselte az egylet sorsát.

A Miskolci Attila Kör

Hosszú és kemény munka volt megszervezni a társaságot, amely, mint említettem, a Miskolczi Atléta Körre épült, abból „nőtte ki magát”. Tulajdonképpen az Atléták jogutódja volt az Attila. Egészen pontosan 1926. július 29. a dátuma az új klub megalakításának. Az 1926/27-es idényben azonban csak a profi másodosztályba kaptak besorolást, hiába lobbiztak az első osztályú tagságért. A ,,Miskolci Attila Kör, mint szövetkezet” létrejöttére 1926. október 31-én került sor. A klub elnöksége a piros-kék színkombinációt választotta.

,,A szövetkezet a nehéz gazdasági viszonyok közt kölcsönös önsegélyezés formájában kívánja a működéséhez szükséges tőkét megszerezni. Egyetlen szakosztályként a labdarúgót kívánja működtetni, melynek játékosai és alkalmazottai munkájukért szerződésszerű fizetést, vagy egyéb díjazást kapnak.”

(Levéltári Évkönyv 9. - Rózsa György: A profi sport kezdetei Miskolcon, 293.)

Az újonnan megalakult szövetkezet vagyonát a tagok által megvásárolt, úgynevezett részjegyek bevétele alkotta. Egy részjegy ára 10 pengő volt, összesen 800 darab került forgalomba. Persze a részjegyből származó bevétel fabatkát sem ért volna, ha nem álltak volna a helyi mecénások a társaság mellé. A klubot igazgatóság irányította, melynek létszáma 3 és 12 fő között változott. Első elnökük az Atléták volt első embere, Kolár Nándor lett, akit három évre szóló megbízással választottak.

Igazgatósági tagok lettek: Kolár Nándor, Vidats János, dr. Halmay Béla, dr. Silbiger Bertalan, Majzler László, dr. Klenits Barna, Rosenberg Ferenc, Szepesi Jenő, dr. Kovács Géza, Weisz József, Varga Gyula, Nagy Andor, Farkas Dezső és Grosz Henrik. Orvosaik dr. Vas Miklós, dr. Ceglédi Géza és dr. Róna Artúr lettek. A klub egy-két kivételtől eltekintve miskolci és diósgyőri labdarúgókat alkalmazott.

A profi másodosztály első bajnoka

És eljött a nagy nap. 1926. szeptember 5-én, a Népkertben az óbudai VAC ellen kezdődött a profi szereplés. A mérkőzések során bebizonyosodott, hogy a Miskolcon nagy az igény a profi futballra. Egyre csak jöttek a támogatók és a város is kinyitotta a pénztárcáját. A 800 darab részjegyből 400-at megvásárolt Miskolc, illetve 1927 januárjában jelentős pénzösszeggel támogatta a klub működését is.

,,A Miskolci Attila Kör futball szövetkezet, mint üzleti vállalkozás is rentábilisnak ígérkezik, mert jól megszervezett futball csapata rövid idő alatt országos nevet szerzett magának, s a sportkedvelő közönség érdeklődését sikerült oly mértékben felkelteni, hogy mérkőzési zsúfolt nézőtér előtt folynak.”

(Levéltári Évkönyv 9. - Rózsa György: A profi sport kezdetei Miskolcon, 295.)

Ilyen előzményekkel nem is csoda, hogy megnyerték bajnokságot, a 26 mérkőzés alatt mindössze egyetlen vereséget szenvedve. Mivel volt pénz igazolni, neves játékosok érkeztek a klubhoz, de erre majd még visszatérek az írásom végén. 1927 nyarán olasz és spanyol túrára is futotta a büdzséből. A spanyol túra alatt a miskolciak az FC Barcelona csapatát is legyőzték (2-1).

Az első vidéki kupadöntős

1927. augusztus 27-én, a Népkertben került sor az első osztályú debütálásra - vereséggel. A szombathelyi Savaria együttese vitte el a két pontot (0-1). A szezon végén pedig - a jelentős erősítések ellenére - kiesett a csapat az első osztályból. A kupában azonban egészen a döntőig meneteltek. Ez a döntő volt a legnagyobb sikere a piros-kék alakulatnak működése során, az első vidéki kupadöntős büszke címét senki nem veheti el az Attilától.

A döntőre 1928. június 24-én került sor.

Ferencváros - Miskolci Attila

5-1 (1-0)Üllői út, 8000 néző, vezette: Széll. FTC: Huber- Takács Géza, Hungler - Fuhrmann, Bukovi, Berkessy - Koszta, Takács József, Turay, Szedlacsik, Kohut. Edző: Tóth-Potya István. Attila: Németh - Kutik, Dankó - Maszlonka, Pruha, Janovitz - Friesz, Riff, Siklóssy, Powolny, Pimpi.

Edző: Nagy József.Gólszerzők: Kohut (3), Szedlacsik, Turay illetve Riff.

A Ferencváros gyenge teljesítményt nyújtott a találkozón, a miskolciak ezzel szemben remekeltek a tudósító szerint. A mérkőzés végére kialakult nagy különbségű győzelem nem volt véletlen. Döntően befolyásolta a mérkőzést az, hogy a 61. percben egy vitatott szöglet után a Ferencváros megszerezte a vezetést. Ekkor a miskolciak reklamálnak, majd le akartak vonulni a pályáról. Az edző megpróbálta őket visszatuszkolni, de az egyik elnökségi tag is a levonulás mellett volt. Kész káosz, ami a pályán történt, közben Pruha és Powolny nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szidta a bírót, mire ő mindkettőjüket kiállította. A fővárosi sportújság tudósítója szerint a reklamáció alaptalan volt... Ezek után már nem okozott nehézséget a győzelem a ferencvárosiaknak... Ne feledjük, ekkor a miskolci csapat már kiesett, így kellett készülniük a találkozóra, ahol ennek ellenére remekül helyt álltak.

(folytatjuk...)