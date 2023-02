Hétfőn elkezdődtek a szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban, melyek egészen március 14-éig tartanak. A Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban a 4. osztályosok már az első nap átestek a megméretésen. A gimnáziumban nem kevesebb mint 140 kisdiák felvételizett hétfőn, ők az intézmény 8 osztályos gimnáziumi képzésére szeretnének bejutni. A diákokat öt magyar- és öt matematika-bizottság várta, hogy szóban is meghallgassák a gimnazista-jelölteket.

Ötször annyi felnőtt

Balogh Balázs felszabadultan lépett ki a gimnázium kapuján.

– Jól sikerült – szögezte le. – A matek nehezebb volt, mint a magyar, az utolsó feladatot nem tudtam megcsinálni. Az arról szólt, hogy 180 ember ül a színházban, abból ötször annyi a felnőtt mint a gyerek, és a felnőttek közül 36-tal több a nő, mint férfi. Ehhez nem tudtam hozzáfogni, de a többi jól ment – újságolta Balázs.

Elárulta, az írásbelin 64 pontot szerzett a 100-ból, ehhez jönnek még a szóbeli pontszámai.

– Én választottam a Hermant. Jókat hallottam róla, tetszik az iskola , és amikor előkészítőre jártam, az akváriumban úszkáló a halak győztek meg arról, hogy ide jelentkezzek. Az előkészítő nagyon jó volt, mert sok olyan dolgot mutattak meg a tanárok, amit egyébként nem tudtam volna. Nem félek attól, hogy a gimnáziumban nagy gimnazisták is lesznek, mert az általánosban is vannak nagyok – érvelt Balázs.

Édesanyja, Baloghné Ungvári Linda hozzátette: szeretné, ha a kisfia bejutna a Hermanba, mert okos, és jó lenne, ha nem veszne el a tehetsége.

Csak gyakorolni kell

Dávid Luca határozottan jelentette ki, hogy jól sikerült a szóbeli.

Dávid Luca

Fotós: Bujdos Tibor

– A magyart és a matekot is tudtam, csak az elején izgultam egy kicsit. A matek nehezebb volt, de azt is meg tudtam csinálni. Nem volt túl bonyolult egyik feladat sem. Mindegyiket meg lehet oldani, csak sokat kell gyakorolni hozzá. Az írásbelim is jól sikerült. Én választottam a Hermant, mert sok osztálytársam ide akar jönni. Azt hallottam, hogy ez jó gimnázium. Az egyik, utcánkban lakó fiú is itt tanul, és szereti ezt az iskolát – mondta Luca.

Az édesanyja, Dávid-Juhász Ágnes azt tette hozzá, hogy váratlanul érte őket, amikor Luca azzal állt elő, mégis szeretné megpróbálni a felvételit. Az előkészítőről le is maradtak, így otthon készültek a megméretésre.

– Szerintem van esélye bejutni. A középmezőnyből indulunk az írásbeli után, de a szóbelin elég jól fel tudja magát tornázni. Az egyetlen félelmem, hogy 10 évesen kerül be a gimnáziumba, ami ráadásul kétszer akkora, mint a mostani iskolája. Nem a szellemi terheléstől féltem, mert ebből a szempontból való neki a gimnázium, inkább a szociális része aggaszt. Hogyan fog alkalmazkodni az új körülményekhez, ahol nagy gimnazisták is lesznek. De ha meglesznek a végleges pontszámok megbeszéljük, hogy valóban ezt szeretné-e. Véleményem szerint számít, hogy a gyerek melyik középiskolába jár. Az is igaz, hogy aki tanulni akar, bárhol megteheti, de azért fontos, hogy milyen pedagógusok foglalkoznak velük. A Herman pedig bővelkedik a kiváló tanárokkal – tette hozzá az édesanya.

Követi a tesóját

Horváth Dánielt a nagymamája hozta el a felvételire.

– Jól sikerült – állapította meg tömören Dani. – A magyar könnyebb volt, mint a matek. Nyelvtani feladatokat kellett megoldani, a végén pedig el kellett olvasni egy szöveget. Matekból volt nehéz feladat is, kettőt nem tudtam, de így is jól sikerült. Azért szeretnék idejárni, mert a tesóm is itt tanul, ő hatodikos. Szeretem az általános iskolámat is, úgyhogy még gondolkodom rajta, melyiket válasszam – árulta el.

Nagymamája, Kardos Béláné elmesélte, hogy a nagyobbik unoka, Máté mindenképpen a Hermanba akart járni. A kicsi pedig követi a tesóját.

– Máté jól érzi itt magát a gimnáziumban, jól tanul, soha nem kell noszogatni. Fontos, hogy hova jár a gyerek, a továbbtanulás szempontjából mindenképp. Itt biztos, hogy jó felkészítik majd őket az egyetemre – tette hozzá a nagymama.