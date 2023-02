A történelmi Avas egyes részei szlömösödnek, azaz körülbelül 45 fős mélyszegénységben élő közösség él ott, akik latrinákat és illegális hulladéklerakókat alakítanak ki a helyszínen, írtuk korábban az Avasi Hegygazdák és a városvezetés nemrég tartott fogadóóráján elhangzottakra hivatkozva. A témában kérdeztük Báthory Csongort, az Avason tevékenykedő egyik civil egyesület, az Avasi Borút Egyesület elnökét.

Mikortól nőtt meg a mélyszegénységben élők száma a történelmi Avason?

A történelmi Avas Danyi-völgyhöz közelebb eső végén mindig is éltek pinceházakban családok. A Hidegsori út szélesítésével több épületet szanáltak, így az itt élők helyzetének egy része rendeződött. Most leginkább a Felső-sor végén tapasztaljuk, hogy erősödik a szlömösödés. Három-négy családról lehet szó, nagyszámú gyereksereggel. A nehéz sorsú emberek pincelyukakban élnek, fontos lenne felmérni szociális helyzetüket, és ha megilleti őket, jobb körülményeket biztosító bérlakásokat lehetne biztosítani számukra. Ezekben a pinceházakban az áramon kívül semmiféle közmű nincs bevezetve. A háztartási hulladék elszállítása szerződés hiányában nem megoldott. Évek óta szennyeződnek üledékkel a szomszéd- és az alsó pincék, hisz a házaknak nincs bekötésük a szennyvíz rendszerébe.

Fogadóórát tartottak az Avasi Hegygazdák és a városvezetés képviselői a közelmúltban miskolci városházán.

Fotós: Ádám János

Hogyan érinti mindez a pincetulajdonosokat?

Többen jelezték, hogy megjelentek a szennyezés nyomai pincéjük falán, aminek egészségügyi, higiéniai kockázatai vannak, és a bortárolást is veszélyeztetik. Megjelentek a patkányok is, és a meleg beálltával ez az állapot csak romlani fog. Ez az elszomorító helyzet Miskolc vízbázisától pár száz méterre alakult ki. A Vízmű úgy próbál védekezni a környezetszennyezéssel szemben, hogy egy területet körbekerített. A talajeróziót azonban ez nem fékezi meg. Az utóbbi években tapasztaltak más típusú környezetszennyezést is. Veszélyes hulladékokat, háztartási eszközöket bontanak szét ipari mennyiségben. A nem hasznosítható dolgok egy részét az alsóbb pincesorokra dobálják le, másik részét önkényesen elfoglalt pincevájatokba hordják be. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 15 millió forintba is kerülhet a súlyos környezetszennyező hulladék elszállítása. A legutóbbi hegygazdák fogadóóráján azt a tájékoztatást kaptuk, hogy közrendvédelmi és közigazgatási eszközökkel nem lehet megállítani ezt a folyamatot. A pincék tulajdonviszonyait nem ismerjük, pedig fontos lenne a terület rehabilitációjának előkészítéséhez.

Jelenleg is folyik a történelmi Avas rekonstrukciója, és rendszeresen szerveznek programokat (Borangolás, Avasi Kvaterka) az Avasra. Mennyire van közel az említett terület a turisták által látogatott területekhez?

Az Avast kiemelt fejlesztési és turisztikai területnek tekinti az önkormányzat. A több milliárdos beruházás üdvözlendő. A civilek önerejükből próbálják élhetővé tenni, és a maguk ízlésére formálni környezetüket. Saját bőrükön érzékelik azokat a problémákat, melyek gyakorta elvesznek a hivatal útvesztőjében, miután nincs szabályozásuk vagy nincs költségvetési forrás hozzárendelve. A figyelem felhívása és a kommunikáció is a civilekre marad, akik azonban nem csak önmaguk nyugalmáért munkálkodnak.

Avasi borangolás, amikor az Avasi pincesor megtelik vidáman beszélgető, borozgató emberekkel.

Fotós: Bujdos Tibor

A történelmi Avas említett területei szerves részét képezik a pincesornak. Megnövekedett a turisták száma is, nehéz helyzetben vagyunk, mit mondjunk nekik, mikor szeretnének tovább sétálni családjukkal, vendégeikkel Miskolc hegyének említett részére is. Inkább visszafordítjuk őket, nehogy éppen ezért csalódjanak Miskolcban. A Borangolásra mintegy huszonötezer látogatót várnak a szervezők, nem lenne jó, ha a jelenlegi áldatlan állapotok között tévednének erre a környékre.

Nemrégiben jelentette be az önkormányzat, hogy hamarosan kamerarendszert helyeznek ki a területre. Megoldás jelenthet ez?

Kizárólag közigazgatási vagy közrendvédelmi eszközökkel nem lehet megállítani a folyamatot. A kamerarendszer azonban hatékonyan segíthetné az illegális szemétlerakás megelőzését, a bűnözés visszaszorítását. Szeretnék azt is elérni, hogy a különösen veszélyeztetett helyekre sürgősséggel helyezzék ki a kamerákat, elszaporodtak a kisebb-nagyobb lopások, illegális fakivágások, károkozások is. A kamerák kihelyezése után szükséges lesz az összegyűlt, hatalmas mennyiségű szemét elszállítása, hogy a környezetben további kár ne keletkezzen. A kitisztított terület újrafertőzését csak a folyamatos és hatékonyan ellenőrzés állíthatja meg. Segítené a megoldást az is, ha olyan infrastruktúrát alakítana ki a városvezetés, ami a tehetősebb rétegeket ezen a területen ingatlan – beruházásokra serkentené.

Az Avasi Borút Egyesület 15. születésnapján, a tortát Báthory Csongor elnök tartja Fotó: Ádám János ÁJ Észak-Magyarország Képen: Báthory Csongor Avasi Borút Egyesület elnöke

Fotós: Ádám János

Mondják, sokat segítene a problémákon, ha a sok üres pincének végre lenne tulajdonosa. Megjelent már az érdeklődés az avasi pincék iránt?

Sajnos a Latabár-sortól végig hiányzik a vízközmű, a szennyvíz, a gáz, így itt nem tud megjelenni a magántőke, nincs húzóágazat, ami reményt adna a fennálló helyzet megváltoztatására. Szomorúan vettük tudomásul az említett tájékoztatáson, hogy a következő önkormányzati választásig semmilyen közműfejlesztés nem lesz a területen, marad továbbra is a lecsúszott rétegek célterülete a városnak ez a része. Ugyanakkor elismerés illeti az önkormányzatot, hogy az Avas fejlesztését prioritásként kezeli, és meghallgatja a pincegazdák problémáit, észrevételeit, hogy létrehozta a hegygazda rendszert. Dr. Jacsó Pállal és Magyar Lászlóval – akik az utóbbi egy évben velünk együtt sok nehézséggel szembesültek, de sok tapasztalatot is szereztek - igen jó az együttműködésünk.

Említi, hogy sok pincéről azt sem tudni, ki a tulajdonosa. Születhet bármilyen megoldás?

A legutóbbi fogadóóra sikerén felbuzdulva közös erővel operatív munkába kezdünk, a Nagy-Avas leginkább eszkalálódott területén a Felső-soron közös erővel hozzálátunk a pincekataszter létrehozásához, a tulajdoni viszonyok felméréséhez. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy azok a tulajdonosok, akik egyáltalán nem törődnek az ingatlanjaikkal, a piaci árnál jóval magasabbra tartják a pincék (pincelyukak) árát, így nem indulhat meg egy egészséges tulajdonosváltás. Következő fontos feladat lesz az említett tulajdonosok felszólítása az ingatlan és környékének rendbetételére, mert a tulajdon kötelezettségekkel is jár! A levelek kiküldésében majd kérjük az önkormányzat illetve a jegyző segítségét is.

Ezernyi a pincehely az Avas gyomrában, közel nyolcszáz közülük, amelyen ház is található.

Fotós: Bujdos Tibor

Hogyan látják: mi lehetne a megoldás?

Úgy tudjuk, a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) munkatársai többször is járőröztek a területen. Szeretnénk tudni, milyen intézkedések születtek, mert látványos elmozdulást nem hoztak ezek a megjelenések. Polgármester úrtól is ígéretet kaptunk, hogy személyesen feljön az Avasra, és a tulajdonosokkal együtt bejárást tart. Reméljük a tavasz folyamán erre is tudunk időt szakítani. Egyébként az említettek: a pincekataszter, a nemtörődöm tulajdonosok felszólítása, a kamerarendszer prioritás szerinti kiépítése, a MIŐR fokozott jelenléte és a civilek építő kritikáinak meghallgatása elősegíthetné, hogy a pincesor említett része is bekapcsolódjon a fejlesztésbe. Igazi lokálpatrióta tulajdonosok vegyék át a pincéket, és így patinás, vonzó pihenőhellyé váljon az Avasnak ez a része is, hogy megvalósulhasson Móricz Zsigmond jövendölése, aki „tündérkertet” álmodott a város közepébe.