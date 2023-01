A héti székhelyű Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület rendkívül fontos beszerzéssel gazdagodott. Az Északi-Borsodi Leader Unió működési területére meghirdetett pályázati felhíváson szerepeltek eredményesen. Ennek köszönhetően négy új, Böckmann típusú lószállítót tudtak megvásárolni. A támogatás mértéke ugyan kilencvenöt százalékos volt, de így is komoly összefogás kellett ahhoz, hogy a projektet végig tudják vinni. A pályázat ugyanis utófinanszírozott volt, ezért a közösség tagjainak meg kellett előlegezni a felmerülő költséget.

Aktív év volt

– A 2022-es év nagyon aktív, és így rendkívül nehéz volt a tagok számára, hiszen munka és család, és természetesen a lovak tartása mellett látták el a közösségteremtő, kulturális értékeket közvetítő, hagyományőrző feladatukat – összegezte a mögöttünk hagyott időszakot Varga Gábor, az egyesület vezetője. – Februárban más huszáralakulatokkal elevenítettük föl Komáromban a szabadságharc katonáját, majd március idusán élő történelemórákat tartottak a környéken élő diákoknak. Koszorúztunk, lovas felvonulásokat szerveztünk, nemzeti megemlékezéseken vettünk részt Sajóbábonyban, Berentén vagy éppen Tardonán. Több alkalommal díszjárőrszolgálatot láttunk el a Budai Várban. A gyerekek örömére pedig lovas gyermeknapot is szerveztünk.

A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület a tavalyi esztendőben már tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Görgei Emléktúrát, amelyre az eddigi legnagyobb létszám gyűlt össze: 75 lóval, 40 gyalogossal, valamint a hozzá tartozó logisztikával, családtagokkal vágtak neki az eseménynek. Lovas bemutatót tartottak Vadnán, valamint a felvidéki Krasznahorkán, Serkében és Füleken.

Bejárták az országot

– Nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy háromnapos komplex műsorral, szabadságharc korabeli életképpel léphettünk fel a Bábolnai Gazdanapokon – sorolta tovább az eseményeket Varga Gábor. – Szeptemberben az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad lovardájában egy nagyszabású rendezvényt szerveztek, ahol 400 diák számára tartottunk interaktív, élő történelemórát. Neves solymászok, szablyavívók, néptáncosok kíséretében a magyar huszár, a solymászat, a karikás ostor és a táncház módszer hungarikumokat népszerűsítettük. A szeptember végi pákozdi csatajátékban vezető szerepet töltöttünk be, majd a Hősök Terén rendezett Nemzeti Vágta döntő futamai felvezetésének megtisztelő feladatát is mi látták el. Emellett lovas képzésekkel igyekeztünk fejleszteni tudásunkat, többek között az Országos Lovas Polgárőr Szolgálat által szervezett képzésen is, több portyaszolgálatot is adtunk a környékbeli külterületeken.

Húszat egyszerre

A rengeteg program és felkérés után érkezett meg Hétbe a négy új szállító, így a jövőben már összesen húsz ló szállítását tudják egyidőben biztosítani, ami komoly segítséget jelent majd a mindennapi munka során.