„A kialakult helyzetben minden támogatás és segítség jól jön – emelte ki dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere. – A tavaly ilyenkori árakhoz képest többszörösére emelkedett a gáz- és áramszámla, amire nyilván előzetesen felkészülni és tervezni nem lehetett. Azt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy városunkban az elmúlt 15 évben minden olyan fejlesztést végrehajtottunk, melyek az önkormányzati fenntartású épületek energetikai korszerűsítését szolgálják, és ez most mindenképpen még pozitívabb hatással bír.”

Fekete Zoltán polgármester

„A pontos számítások természetesen még nem készültek el, de úgy gondolom a már említett plusz kiadásokat nagy mértékben fedezni fogja a támogatás, ami azt is jelenti, hogy további eltervezett fejlesztéseinket is meg fogjuk tudni valósítani. Ami viszont biztos, hogy önkormányzatunk továbbra is a megfontolt és felelős gazdálkodás mentén fog haladni az előttünk álló időszakban is.”