A tavalyi év elején kezdődött a Sajószentpéter-Berente elkerülő út építése. A 260-as főút tehermentesítheti a 26-os utat Kazincbarcika vonzáskörzetében: Sajószentpéter és Berente is megszabadulhat az átmenő teherforgalomtól. A munkálatokról látványos, drónos videót készített a kivitelező alvállalkozója, amely bárki számára megtekinthető – adta hírül a magyarepitok.hu.

A munkálatok a felvételek készítése óta sokat haladtak, 2022 utolsó negyedévében már a pályaszerkezet építési munkák is megkezdődtek bizonyos részeken. Az útvonalat több szakaszán is magas töltésen vezetik, így a Sajó helyi árvízvédelmi rendszerének is része lesz. Ennek azért van jelentősége, mert az elkerülő út a Sajó völgyében vezet, amely egykor a Sajó vízjárta árterülete volt.