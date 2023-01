A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola a nagy sikerre való tekintettel idén is csapatversenyt rendez nagycsoportos óvodások részére. A megméretésen a gyerekek és kísérőik egy mesejáték aktív szereplőiként mérhetik össze ügyességüket, tudásukat és bátorságukat. A verseny helyszíne a Szabó Lőrinc Általános Iskola időpontja január 26-a, délután fél 3. A legügyesebbek a nagy kaland mellett értékes ajándékokban részesülnek, de egyetlen résztvevő sem tér haza jutalom nélkül. Egy óvodából több csapat is részt vehet játékban, egy csapatban 5 fő lehet. A szervezők egyéni versenyzők jelentkezését is várják.

Jelentkezési határidő január 23-a.

Regisztráció a következő telefonszámon: 30/841-07-20 vagy e-mailben: [email protected]