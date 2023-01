Hétvégén a vizes, tapadó hó nagy súlya, és a felázott talaj miatt a Bükk hegységben található erdők szinte egész területén sorra dőltek ki a fák, vagy szakadtak le az ágak, több helyen az utat is elzárva ezzel. A rendőrség már péntek éjszaka lezárta a Bükkbe vezető utat. Azóta javult a helyzet és újra járhatóak az utak, azonban a szakemberek továbbra is óvatosságra intik a közlekedőket.

Továbbra is veszélyes

Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott a térségben, a hegyvidéki szakaszokon is, ahol olyan mértékben átázott a talaj, hogy többször fakidőlések is nehezítették és veszélyeztették a közlekedést. „Jelenleg nem tudunk lezárt útszakaszról” – jelezte érdeklődésünkre az Északerdő Zrt. Azt is elmondták, hogy egyelőre nem tudják, hogy mekkora anyagi kár keletkezett a hétvégi fakidőlések következtében. Azt is hozzátették: még mindig nem tanácsolják az erdőben való tartózkodást és közlekedést a szakemberek, mert folyamatos veszélynek vannak kitéve az arra látogatók. Az erdészetek a korábban intenzív havazásban és az utána következő erős széllökésekben érintett térségekben nem ajánlják a fakidőlések és ágleszakadások miatt a túrázást sem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: "Tegnap hajnalban volt az utolsó, amikor a katasztrófavédelem munkatársainak be kellett avatkoznia fakidőlés miatt” – mondta Dojcsák Dávid. Hozzátette: vasárnap két ilyen esetben kellett intézkedniük. A katasztrófavédelem továbbra is fokozott figyelmet kér a az arra utazóktól, illetve amennyiben akadályt találnak az autóval közlekedők, azt kérik, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívót.

A közútkezelő arra kér mindenkit, hogy ha a Bükk térségébe utaznának, akkor tömegközlekedési lehetőségek közül válasszanak. A kirándulóknak érdemes még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu oldalon – tették hozzá.