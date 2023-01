Látványos! 1 órája

Megpörgették a Ladaracing-esek a bükki utakat – fedélzeti kamerás videóval!

A havas, hegyi utak mindig vonzzák az autósokat is, a Bükkben is jártak már a Ladaracing-esek, amiről videót is megosztottak.

ÉM ÉM

Fotós: Szakony Attila

Ha esik a hó, az mindig vonzza az autósokat a hegyi utakra, legyen szó profikról, vagy amatőrökről. A bükki utak különösen kedveltek, nem csak a megyében, de a távolabb élők körében is. Nem nagy meglepetés, hogy már sokan meg is „csapatták” a hétvégén az utakat. A Ladaracing közösségi oldal közé is tett egy látványos, belső kamerás felvételt a havas úton száguldó autóból. Balesetveszélyes! Fontos azonban hangsúlyozni, hogy – ha csak valaki nem profi rally versenyző – az ilyen havas úton csapatás rendkívül balesetveszélyes! Noha az utóbbi években csak néhány nap volt telente, amikor alkalmas hó volt a bükki utakon, ami vonzotta volna az autósokat, mégis minden évben több baleset történt emiatt. Jobbik esetek voltak, amikor „csak” az autót kellett kiszedni egy vízmosásból, de rendszeresen előfordultak sérüléses balesetek, borulások is.

