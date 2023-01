Tavaly tizenegy orvos bukott le hálapénz elfogadása miatt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat a napokban tette közzé az egészségügyi bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikáját. Összesen 287 esetben indítottak eljárást 2022-ben, az esetek többsége tehát nem hálapénzzel volt kapcsolatos. Csaknem száz alkalommal végeztek megbízhatósági vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy az ellenőrök betegnek adták ki magukat. Az így tesztelt orvosok közül ketten fogadtak el hálapénzt.

Csak ajándék

Friss hír, hogy vesztegetés elfogadásával gyanúsítják a debreceni kórház egyik főorvosát. A rendőrség szerint az orvos 2021 októbere és 2022 januárja között négy betegtől fogadott el hálapénzt, ebből az egyik esetben az asszisztens is kapott. Köztudott, hogy a 2021. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás szerint hálapénzt adni és elfogadni egyformán bűncselekmény. A büntetés egészségügyi dolgozó esetén 3 év lehet, de különleges esetekben akár annál is több, a beteg vagy hozzátartozó esetén 1 év. Kis értékű ajándék azonban továbbra is adható. A havi minimálbér 5 százalékának megfelelő értékű ajándék számít kis értékűnek. – Az orvosok alig várták, hogy megszűnjön a hálapénzrendszer – vélekedett dr. Dienes István bükkszentkereszti háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara választókerületi elnöke. – A hálapénz mindenkinek nyűg volt. Akik viszont jól jártak vele, azok számára megnyílt a magánrendelés lehetősége. Jelenleg a kórházi állással nem összeférhetetlen a magánrendelés.

Tehát ha valaki több munkát szeretne vállalni, akkor fogadhat magánbetegeket is, ez nincs megtiltva, csak ugyanazzal a betegséggel kórházban nem kezelheti őket. Úgy vélem, ez valóban tiszta rendszer. Nyilván vannak idősebb betegek, akik még a hálapénz rendszerében szocializálódtak, és most is megpróbálnak pénzt adni. Azonban ők nem veszik zokon a visszautasítást. Ők is hallják a híreket, a hálapénzzel kapcsolatos törvénymódosítást széles körben kommunikálták, úgyhogy tudják az emberek, hogy bűncselekménynek számít az adása és az elfogadása is. Kisebb értékű tárgyi ajándék azonban adható és elfogadható, ezzel szerintem nincs semmilyen gond. Vannak még szabálytalanságok, hiszen az egyik pillanatról a másikra nem változik meg teljesen a rendszer, de szépen ki fog kopni az egészségügyből a hálapénz – fogalmazott a választókerületi elnök.

Tiszta ügy

A háziorvosokkal kapcsolatban elmondta, ha házhoz mennek a betegükhöz, nem ritka, hogy kisebb ajándékot kapnak.

– Vidéki háziorvos vagyok, tíz tojást vagy egy üveg csipkelekvárt nem kell visszautasítanom. Van, amikor egy kis almát adnak, de ez belefér a törvény által meghatározott keretbe. Sokkal jobb ez a rendszer, mert tiszta ügy. Nincs olyan plusztényező az orvos és a beteg között, ami eltorzítaná a páciens ellátását. A betegek eddig is megkapták az egészségügyben azt, amire szükségük volt, de a hálapénz, amit vélt vagy valós előnyökért adtak a betegek, torzulásokat okozott, ráadásul senki nem ellenőrizte – hívta fel a figyelmet dr. Dienes István.

Igen is, meg nem is

Betegekkel is beszélgettünk, ők mit tapasztaltak az elmúlt két évben a hálapénzzel kapcsolatban. Kiderült, van, aki megtalálja a módját a „hálának”. Kérték, a nevüket ne írjuk meg. Az egyik betegnek nagy műtétje volt akkor, amikor a hálapénz adása már bűncselekménynek számított. Mint mondta, nem adott hálapénzt, de az orvosa nem is fogadta volna el. Egy édesanya azt mesélte, hogy súlyosan beteg gyermekét kezelték az egészségügyben, és ezt úgy tudta meghálálni, hogy bonbonos dobozba tette a pénzt. Az orvost figyelmeztette, hogy ki ne dobja a dobozt. Egy újabb betegnek szintén műtétje volt. Az ő orvosa azt kérte tőle, hogy a műtét előtt menjen el a magánrendelésére, majd kontrollra is odahívta. Így tulajdonképpen a szabályosan kifizetett tarifával lehetett az orvost pluszpénzhez juttatni. A következő beteg pedig arról számolt be lapunknak, hogy a kórház oldalán feltüntetett telefonszámon egyszerűen nem lehetett elérni azt az orvost, akit ajánlottak neki, szintén egy műtét előtt. Ezért kénytelen volt elmenni a magánrendelésére és ott felvenni vele a kapcsolatot. A műtét után azonban nem adott hálapénzt, mert tudta, hogy bűncselekménynek számít.