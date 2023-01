Folyamatosan takarítják a patak medrét Abaújszántón, idén a hidak környékének rendezéséhez is hozzáláttak. Az alapos munkának köszönhetően már előkerültek a kővel burkolt részek is, melyeket a hosszú idő során lerakódott hordalék takart, számolt be az újabb városszépítésről Sáfián Ádám, a város polgármestere.