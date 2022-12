Gyorsan elrepült 25 év. Nem csupán a település, hanem a Putnok Városért Egyesület életében is. Az önkormányzattal szorosan együttműködő civil szervezett a mögöttünk hagyott két és fél évtizedben számos értéket hozott létre. Rendkívül aktívan vettek és vesznek részt a gömöri város mindennapjaiban, a közterületi fejlesztések mellett pedig egyéb fontos adományozásokban is. Az elmúlt időszakot a világban tapasztalható ismert gondok nehezítették meg Putnokon is, ennek ellenére a PVE megőrizte meghatározó szerepét.

Fontos rendezvény

– Sajnos már második éve maradt el a Város Bál, amelynek a bevétele természetesen nagyon fontos annak érdekében, hogy a meghatározott céljainkat megvalósítsuk. Emellett pedig a közösség is várja, hiszen összekovácsolja a lakosságot – fogalmazott az eseménnyel kapcsolatban Jeddi József, a Putnok Városért Egyesület elnöke. – Éppen ezért bízunk benne, hogy 2023-ban már semmi akadálya nem lesz annak, hogy megrendezzük a februári eseményt. A támogatandó cél egyelőre még nincs megjelölve, ezt majd a tagság dönti el egy vezetőségi ülésen.

A Putnok Városért Egyesület tagsága jelentős létszám, mert nagyjából százan vesznek részt a civil szervezet mindennapi életében. Idén tisztújító közgyűlést is tartottak, amelyen újabb öt évre választották meg elnöknek Jeddi Józsefet. A közös munka azonban alapvetés, hiszen csak így lehet elérni azokat a fejlesztéseket, amelyeket a putnokiak meghatároznak. Korábban a PVE munkájának köszönhetően telepítettek külterületi kondiparkot és világító lámpatesteket is. Emellett azonban nehéz sorsú embereket és jótékonysági kezdeményezéseket is támogattak.

Segítették a Krumplifesztivált

–Ebben az esztendőben az őszi Krumplifesztivál megrendezéséhez nyújtottunk anyagi támogatást, amit egy elnyert pályázat segítségével tudtunk megvalósítani – folytatta Jeddi József. – Az óvodáink részére pedig csípések elleni ceruzákat, fecskendőket adományoztunk, ha esetleg valami probléma adódik, akkor kéznél legyen. A huszonöt éves jubileumunk kapcsán a marketing is előtérbe került, hiszen erről az időszakról készítettünk egy kiadványt, amiben összefoglaltunk a PVE két és fél évtizedes munkásságát.

A korábbi felajánlásokat, megvalósított fejlesztések hasznosulását is nyomon követik az egyesületnél. Jeddi József szerint az előzetes felmérések jól sikerültek, a pénzt rendre olyan közösségi célokra fordítják, amit később, évek múltán is hasznosnak tartanak a putnokiak.

Jól fogadták

– A virágládák a közterületeink fontos részévé váltak, és fitness parkban is sokan sportolnak nap, mint nap – utalt két fontos fejlesztésre a Putnok Városért Egyesület elnöke. – Éppen ezért rendkívül lényeges, hogy a jövőben is olyan vállalásokat tegyünk, ami hosszú távon segíti az emberek mindennapjait. Akár a szépérzékükre hat, akár az egészségmegőrzésüket segíti elő, akár egy jó célt szolgál. A 25 év alatt sajnos az idősebbek közül többen itt hagytak minket, annak viszont örülök, hogy több új fiatal taggal bővültünk, akik ugyancsak szívükön viselik a város sorsát. Az új generáció belépése azért is elengedhetetlen, mert ők már hozzánk képest is másképp látják a világot, olyan ötleteik támadhatnak, amik nekünk már nem jut az eszünkben. Igyekszünk rájuk is hallgatni a jövőben.