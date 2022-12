Fel is díszítették

– A Mályi-tavon van a búvárklub bázisa, így természetes, hogy itt állítunk karácsonyfát. Ebben az évben könnyebb volt a helyzetünk, mert nincs befagyva a tó, nem kellett léket vágnunk és speciális előkészületeket tennünk. A búvárklub előtti részen merültünk, a parttól körülbelül 30 méterre, ahol a tó mélysége most 2,5 méter. A karácsonyfánk körülbelül 2 méteres, és a búvárklub tagjai, valamint családtagjai olyan újrahasznosított díszeket készítettek rá, amelyek vízállóak, így nem mennek tönkre a tó fenekén. A fát egy nagyon jó, kavicsos padkára tettük, a karácsonyfatalpra pedig súlyokat helyeztünk, hogy stabilan álljon. Ilyenkor, télen speciális búvárruhát alkalmazunk, amit úgy hívunk, hogy száraz búvárruha. Ez teljesen vízhatlan, még a zippzára is, és jól alá lehet öltözni. Van hozzá egy félszáraz búvárkesztyű, így csak az arcunkat éri a víz. Most a Mályi-tó hőmérséklete olyan 2-3 Celsius-fok lehet, de a búvárklub tagjainak ez a merülés rutinfeladat, semmi nehézséget nem okozott. A víz alatti karácsonyfa-állítás tulajdonképpen a mi karácsonyi ünnepségünk, hiszen ilyenkor mindannyian együtt vagyunk, akár egy nagy család– fogalmazott Golej Szabolcs.