Sok miskolci meglepődéssel vette tudomásul, hogy az úszásoktatásban fontos szerepet betöltő diósgyőri tanuszoda ajtaja zárva volt a hónap első napján, és rajta a következő felirat díszelgett: „Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a megemelkedett energiaköltségek hatásai miatt a diósgyőri tanuszoda december 1-jétől határozatlan időre zárva tart. Kérjük szíves megértésüket!”

Ez a felirat fogadja a diósgyőri uszodához érkezőket

Szó volt a bezárásról

Az első döntés az intézménybezárásokról még október elején született meg, és a város sportlétesítményeit is érzékenyen érintette. Akkor is szó volt már a diósgyőri uszoda bezárásról, de biztató jelnek vélte mindenki, hogy a hírekkel ellentétben a létesítmény nyitva maradt, és az úszásoktatás is folytatódott benne. Ezért volt most meglepetés az ajtón díszelgő felirat.

Az okokról megkérdeztük a városi önkormányzat sajtó osztályát. Megtudtuk, hogy a miskolci uszodák azért maradhattak nyitva eddig, mert a városvezetés az illetékes szaktársával, a Honvédelmi Minisztériummal egyeztetett ezen intézmények esetleges támogatásáról.

Csak egyre van pénz

A Kemény Dénes Sportuszoda esetében meg is született a minisztérium döntése, 70 millió forinttal támogatják az intézmény év végéig tartó üzemeltetését. A kormányzati szerepvállalásra a megemelkedett rezsiárak miatt volt szüksége az uszodának.

A támogatás azonban csak egy uszodára vonatkozott, sőt kikötés volt, hogy 30 kilométeren belül csupán egy ilyen sportintézmény kaphat kompenzációt. Miután a diósgyőri uszoda nem kapott állami segítséget, így december 1-től bezárt.

Az úszásoktatás folytatása kapcsán a Kemény Dénes Sportuszodával zajlanak egyeztetések, de tudomásul kell venni, hogy ott is egyelőre csak év végéig megoldott a nyitva tartás.