Milyen lehetőségei vannak a miskolci belváros legnagyobb összefüggő zöldterületének, a Népkertnek környezeti, kulturális, közösségi és intézményi szempontból? Ez volt a témája a II. Városi Estnek, amelyet – stílusosan a Népkerti Vigadó adott otthont.

A közös tervezés első lépése bevonni az állampolgárokat a döntés-előkészítési folyamatokba. Azokat a Népkerthez kapcsolódó tényeket ismerhették meg a résztvevők, amelyek egy jövőbeni fejlesztés során behatárolják majd a lehetőségeket.

A város tüdeje

Leszögezhető, hogy a Népkert elsődleges funkciója az, hogy „a város tüdeje”, azaz, hogy a park funkciója a legfontosabb. Éppen ezért halaszthatatlan feladat, hogy a rohamosan öregedő növényeit folyamatosan meg kell újítani. Tény azonban, hogy a város számára a jelenlegi uniós költségvetési ciklusból Miskolcnak megítélt területfejlesztési pénzekből lehet majd erre a célra nagyobb összegeket fordítani.

Előzetesen készült egy online közvéleménykutatás, amely ez előbbi megállapítást erősítette, azaz a válaszadók döntő többsége azt mondta, hogy nincs szükség újabb attrakciókra a Népkertben, mert „zöldterületként” látnák szívesen a továbbiakban is a városlakók, viszont a fák és bokrok állapota mellett nem mentek el szó nélkül. Ezek a kifejezések fordultak elő legtöbbször a véleménynyilvánításokban: kikapcsolódás, nyugalom, a város tüdeje, oázis, park, közösségi tér, ikonikus terület. A vártnál kevesebben emlegették randihelyként a területet, de ez a kétséges közbiztonságnak is betudható. Ezen a területen is van tehát tennivalója a városnak.

Séta és kocogás

Sokan képzelik el sportra alkalmas területnek a Népkertet. A válaszadók 60 százaléka a futást említette, ez feltehetőleg a tavasz óta működő rekortán futópályának köszönhető. Fantáziát látnak még a különböző labdajátékokban, a kondiparkban, és a zöldfelületek felhasználásával csoportos mozgás találkozóhelyként is említették.