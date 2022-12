Ismét megnyitotta kapuit az egyetem a középiskolás diákok és szüleik előtt a Miskolci Egyetemi Nyílt Napok keretében december 1-jén, de holnap, december 2-án is várják még a vendégeket. Az érdeklődők csütörtökön és pénteken nemcsak a képzéskínálatot ismerhetik meg, de ellátogathatnak a laborokba, beülhetnek előadásokra és bepillanthatnak az egyetem mindennapjaiba is. Felsőbb évesekkel, vagy a leendő oktatóikkal ismerkedhetnek meg a helyszínen. Hallhatnak a változatos egyetemi selmeci diákhagyományokról is. A futó, gyakran látványos programokkal egy időben, az ideérkezők folyamatosan tájékozódhatnak a képzésekről a kari standoknál. Továbbá fontos információkat kaphatnak a kitanulható szakmákról, a Miskolci Egyetemmel szoros együttműködésben álló, többnyire duális képzést is indító vállalatok képviselőitől. A változatos eseménysorozat mindkét nap koncerttel ér véget. Csütörtökön a Before The Last zenekar lépett fel, pénteken a The Sing zenéjére bulizhatnak a reménybeli hallgatók.

„Örülünk neki, hogy megmutathatjuk mindazt, amire büszkék vagyunk a Miskolci Egyetemen. Azt gondolom, hogy számotokra ez a mostani időszak nagyon fontos, amikor arról gondolkodtok, hogy a továbbtanulás keretein belül milyen képzési- és tudományterülettel ismerkedjetek meg” – mondta megnyitó beszédében a jelenlévő fiataloknak dr. Szilágyi Roland, a Miskolci Egyetem oktatási rektorhelyettese. „A fiam a napokban azt kérdezte tőlem, hogy miért kell ennyit tanulni. Azt válaszoltam neki, hogy a tanulás lehetőséget teremt, hogy a későbbiekben elérhess valamit. A Miskolci Egyetem a lehetőségek egyeteme, amely abban segít, hogy sikeres szakemberekké és boldog emberekké váljatok. A nyolc karon olyan széles képzési kínálattal rendelkezünk, amely páratlan a régióban és bizonyos tekintetben még az országban is. Itt lehetőségetek nyílik arra, hogy áthallgassatok egyik szakterületről a másikra, aminek a jövőben nagyon nagy értéke lesz. A sokszínű tanulás mellett számos olyan dolgot is ki lehet itt próbálni, ami felejthetetlenné teszi a hallgatói éveket. Egyedülálló, hogy egy campus ennyire összefog mindent, amire egy egyetemistának szüksége lehet, a szabadidőt is beleértve. Továbbá minden egyetemista kollégiumi szálláslehetőséget vehet igénybe.”

Szerkesztőségünk tagjai is körbejárták a standokat és megtudtak néhány érdekességet.

– A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán ápoló, egészségturizmus szervező, gyógytornász, orvosdiagnosztikai analitikus, védőnő szakok indulnak. Ebben az évben a mi karunkon emelkedett a legnagyobb arányban a felvételizők száma. Jelenleg, már a nyílt napok elején is rengetegen érdeklődnek a standunknál – tájékoztatott Zakar Dóra, másodéves gyógytornász hallgató. – Valószínűleg a járványidőszak is felnyitotta a fiatalok szemét, hogy fontos és jó segíteni egymáson. Én azért szeretek ide járni, mert színvonalas a képzés, a tanáraink mindig tudnak újat mutatni. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen oktatásban vehetek részt. Egyébként Nyíregyháza mellett Nagykállón élek, de elképzelhető, hogy Miskolcon folytatom majd végzés után.

– A Műszaki Földtudományi Kar standján igyekeztünk minden szaknak megfelelően maketteket és előadásokat hozni. Igyekszünk az érdeklődők kérdéseire válaszolni és vizuálisan élményeket is nyújtani. A korábbi online nyílt napokhoz képest idén hatalmas az érdeklődés – tudatta Hoffmann Jennyfer, bánya- és geotechnika mérnök mesterképzéses hallgató. – A környezetmérnök alapszak után azért választottam ezt a specializációt, mert mindig érdekelt a terepi munka, és szerettem volna jobban betekintést nyerni a bányászat világába. Miskolciként jöttem erre az egyetemre. Nagyon megfogott a családias hangulata, bárkihez úgy lehet odafordulni, mintha évek óta ismerném.

– A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium a hátrányos helyzetű, elsősorban, de nem kizárólag roma fiataloknak kínál lakhatást Miskolctapolcán és akár 70 ezer forintos ösztöndíjat. A szobák jól felszereltek, külön fürdőszobával rendelkeznek – ismertette Szabó István, a Miskolci Egyetem angol, etika tanárszakos hallgatója. – Ezenkívül mentorokat szerveznek nekünk az egyetemről, akik segítenek rendezni az egyetemi tanulmányainkat. Rengeteg szabadidős programunk is van, legutóbb a Madách Színházban néztük meg Az operaház fantomját. A felvételi eljárás tulajdonképpen egy hétvége, amit pszichológusokkal és a közösség tagjaival együtt töltenek a jelentkezők. A végén dől el, hogy kit vesznek föl és kit nem.

