Az Aktív Magyarország 2022-ben is meghirdette az Év Kilátója és az Év Turistaháza szavazást. A boon.hu oldalán hétről-hétre követtük a szavazás állását, míg októberben örömmel jelenthettük be, mindkét kategóriában a borsodi induló nyert: a Zsófia-kilátó és a Fehérkőlápa Turistaház zsebelte be a legtöbb szavazatot.

Az Aktív Magyarország munkatársai mind a két helyet megnézték, hogy megtudják, mitől lesz valami saját kategóriájában az év legjobbja. A Fehérkőlápa Turistaházban töltöttek egy éjszakát, majd átsétáltak a Zsófia-kilátóhoz, közben megállva a lillafüredi csónakázó tónál, ahol 100 éves képeslapokon látták azt a kilátót, ami csak idén épült meg. Végül a lillafüredi kisvasútra is felülhettek.

A csodálatos kisfilmet megosztották, íme: