A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi, csökkenés Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden, Szolnokon és Veszprémben tapasztalható - tették hozzá. Közölték azt is, a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja minden mintavételi helyen továbbra is az emelkedett tartományba esik.

6 millió 420 ezer a beoltott, 4 098 az új fertőzött és elhunyt 61 beteg A beoltottak száma 6 419 996 fő, közülük 6 206 388 fő a második, 3 901 632 fő a harmadik, 387 872 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 4 098 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 162 093 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 245 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 098 240 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 15 608 főre csökkent. Jelenleg 770 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu.