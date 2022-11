Szerényebben a tavalyinál, de az idén is lesz adventi programsorozat Encsen. Erről tartottak sajtótájékoztatót pénteken az abaúji városban.

Konyor Judit

Fotós: Szekeres Márta

Konyor Judit önkormányzati képviselő elöljáróban jelezte: tavaly nagy sikerrel rendezték meg az Advent Encsen elnevezésű, a teljes ünnepi időszakon átívelő programsorozatot. Adventi vásár, öt nagy rendezvény és korcsolyapálya is várta az érdeklődőket a Millenniumi parkban. A résztvevők visszajelzései kedvezőek voltak, az ezzel kapcsolatos kérdőívet kitöltők 89 százaléka legalább jóra értékelte a 2021-es eseményt. A rendezvény továbbá szakmai díjjal is jutalmazták, Városmarketing Gyémánt Díjat nyert a város.

– Ezek után nem is volt kérdés, hogy az idén is megrendezzük-e az adventi programot. A tervezés már az év elején elindult, az eredeti elképzeléseket azonban az energiaválság jelentősen felborította. A képviselő-testülettel ebben a helyzetben úgy döntöttünk, hogy nem követjük az országos mintát, és nem mondjuk le a rendezvényt. Helyette lakossági szavazást indítottunk, hogy az encsiek döntsenek arról, legyen-e advent a városban ebben a nehéz gazdasági helyzetben, igaz, szerényebb kivitelben, mint tavaly. A több száz válaszadó egyöntetű, 98 százalékos válasza az volt, hogy igen. Így a testülettel az ügy mellé álltunk, és elkezdtük a szervezést. A szűkösebb anyagi keretek miatt ugyanakkor idén korcsolyapálya nem lesz, a programok pedig egy hétvégére korlátozódnak. Fontos elmondani, hogy az idei rendezvény, még a tavalyinál is nagyobb összefogással jöhet létre. Részt vesz a szervezésben és a lebonyolításban Encs önkormányzata mellett az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány, a Szólj, Gondolj, Tégy jót! Alapítvány, az Encsi Egészségfejlesztési Iroda, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás és az Encsi Városgazda. Ezen felül már most is több cég jelezte, hogy anyagilag támogatják az adventi programokat – sorolta Konyor Judit.

Ünnepi díszben

Kiemelte: Encsen az idei adventi programokat december 9-e és 11-e között rendezik meg. Ebben a három napban újra ünnepi díszbe öltözik majd a Millenniumi park, felcsendülnek a közkedvelt karácsonyi dallamok. Ismét lesz adventi vásár, a gasztronómiai élményt keresők örömére étel- és italárusokkal, többek között az országosan is méltán híres Anyukám Mondta étterem részvételével. A hangulat ezúttal is garantált lesz., az encsi advent meghitt, ünnepi pillanatokat kínál.

Konyor Judit részletesen ismertette az ünnepi programokat, majd hozzátette: az idén is gondoltak a rászorulókra, és csatlakoztak egy országos jótékonysági kezdeményezéshez, a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciójához. A három napon át a parkba várják majd a cipősdoboz-adományokat.