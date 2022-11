Miskolc MJV önkormányzata minősített favizsgálót bízott meg, hogy minden egyes fáról szakvéleményt készítsen, a szakértő megállapította, hogy a vadgesztenyefasor fái gondozást és egészségügyi beavatkozást igényelnek.

A vizsgálatok eredményét ősszel az összes egyednél táblákon jelölték, emellett az önkormányzat egy minden részletre kiterjedő favizsgálati, valamint faápolási jegyzőkönyvet is kapott, és az eredményekről egy fórumon a lakosságot is tájékoztatta. Ezután az önkormányzat – a nehéz gazdasági helyzet, a brutálisan megdrágult energiaárak ellenére - megteremtette a beavatkozáshoz szükséges forrást, mára a beszerzési eljárás is lezárult, megvan a kiválasztott minősített faápoló, aki a szerződésben megfogalmazott kritériumok szerint elvégzi azokat az ápolási munkákat, amelyekkel a fák biztonságosan megmenthetők.

A 28 darab vadgesztenyefán koronakönnyítéseket, visszavágásokat, seb- és odúkezeléseket végeznek november 9-én (szerdán), reggel 9 órától. A munkák november 30-ig befejeződnek. A kivitelező a szerződés szerint a megfelelő vastagságú ágakat darabolva, az egyéb zöldhulladékot aprítva szállítja a Miskolci Városgazda Kft. nádasréti telephelyére, tájékoztatta portálunkat az önkormányzat sajtóosztálya.