Amikor az áhított terméket végre megvettük, majd hazaérve azt vesszük észre, hogy sérült, valamelyik része hiányzik, vagy egyáltalán nem is használható, jön a hidegzuhany. Már önmagában is rossz, hogy nem tudjuk egyből felvenni vagy használni, amit végre valahára megszereztünk, azonban ott van a kérdés, hogy mit is tegyünk ilyenkor. Először is fontos leszögezni, mindenkinek joga van ahhoz, hogy a pénzéért azt kapja, amit elvárt, ezért a fogyasztóvédelmi törvények széles körben segítenek bennünket abban, hogy jogainkat érvényesítsük, ha hibás terméket vásároltunk.

Őrizzük meg a számlát

Bármilyen terméket is vásárolunk, nem árt, ha megőrizzük a számlát, és a jótállási jegyet. Hiba esetén a jótállási jeggyel fordulhatunk a kereskedőhöz. Ha azonban a jótállási jegy már nincs meg, vagy vásárláskor hibásan töltötték ki, a jótállás érvényesítéséhez a számla is elegendő. A szavatossági jogok érvényesítéséről a kereskedő köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyben fel kell tüntetni a hiba jellegét, illetve azt, hogy milyen módon javítja azt ki (javítás, csere vagy pénzvisszafizetés). Ha a terméket márkaszervizben veszik át, meg kell jelölni a jegyzőkönyvben azt is, hogy mikorra vállalják a hiba kijavítását. Sok emberben tévhit, hogy a szerviz idejére jár egy cserekészülék – annak ellenére azonban, hogy sok kereskedő valóban biztosítja is ezt, jó tudni, hogy ez nem kötelező.

A szavatosság és a jótállás nem ugyanaz

Ha valaki hibás terméket ad el – jogi nyelven szólva hibásan teljesít – akkor köteles kijavítani a hibát, akár tényleges javítással, akár a termék cseréjével, akár pedig úgy, hogy visszafizeti a pénzünket. Ezeket a kötelezettségeket foglalja magába a szavatosság és a jótállás fogalma, amelyeket röviden ismertetünk. A fenti két fogalom közötti különbséget legegyszerűbben úgy lehet szemléltetni, hogy a szavatosság az a kötelezettség, amit a kereskedőnek a törvény ír elő, a jótállás (vagy más néven garancia) azonban önként vállalt kötelezettség a termékre – kivéve azon termékek esetén, ahol a törvény a szavatosság mellett kötelező jótállás vállalását is előírja. Mind a szavatossági, mind a jótállási kötelezettség ugyanazt foglalja magában: kijavítást, kicserélést vagy pénzvisszafizetést a kereskedő részéről. A különbség abban van, hogy ha csupán szavatossági jogunk van, akkor alapesetben nekünk kell bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor megvolt, míg ha jótállást is vállaltak a termékre, akkor nem kell semmit bizonyítanunk – a kereskedő szó nélkül köteles teljesíteni a hibajavítást.

A bűvös hetvenkét óra

Előfordulhat olyan eset is, hogy a kereskedő arról tájékoztatja a vevőket, hogy a termékkel kapcsolatos minőségi kifogásaikat csak a vásárlástól számított 3 napon belül tehetik meg, ha pedig ez a határidő letelt, már csak a gyártóhoz, vagy márkaszervizhez fordulhatnak. A hibás teljesítés miatti felelősség azonban minden esetben a termék eladóját terheli, ezért a fogyasztó a szavatossági/jótállási idő alatt bármikor közvetlenül fordulhat az eladóhoz. Még akkor sem lehet jogszerűen tovább irányítani őt a szervizhez, ha javítási igényt szeretne érvényesíteni.

Sokszor bontatlan csomagolást követelnek

A szavatossági jogok érvényesítését nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a vevő megőrizte-e a termék eredeti dobozát vagy csomagolását. Ha ilyen gyakorlattal találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy ez jogsértő, és ragaszkodjunk a jogainkhoz akkor is, ha nincs már meg a termék doboza. Fogyasztóként tehát a jogszabályok széles körben védenek minket, fontos azonban, hogy ismerjük is ezeket a szabályokat, ennek hiányában ugyanis könnyen áldozatául eshetünk a kereskedői megtévesztéseknek. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy mire vagyunk jogosultak hibás termék vásárlása esetén, kérjük ki egy fogyasztóvédelemben jártas ügyvéd véleményét.

Vásárlókat kérdeztünk

A karácsony közeledtével egyre többen vásárolnak valamilyen drágább ajándékot, elektronikai készüléket, így az ő esetükben hatványozottan fontos a jótállás és a szavatosság fogalmának a tisztázása.

„Én már javarészt internetről vásárolok, mert sokkal nagyobb a választék és kényelmesebb is a rendelés, mert házhoz jön” – nyilatkozta portálunknak Füge Márta. Hozzátette: volt már fogyasztóvédelmi panasza, de az eladó készségesen a rendelkezésére állt.

Szintén hasonló tapasztalatait osztotta meg portálunknak Leczkó Andrea, akivel az egyik nagyobb bevásárlóközpont előtt találkoztunk.

„Velem is előfordult már olyan, hogy a termék hiányosan érdekezett, amit jeleztem az eladónak és ő azonnal pótolta, de hallottam már ennél zűrösebb esetről”.

Van, aki még mindig személyesen vásárol.

„Szeretem megfogni, megnézni azt, amit megszeretnék venni, így én nem vagyok az online rendelés híve, de előfordul, hogy rendelek termékeket, de sosem volt még semmilyen problémám” – mondta Nagyné Sándor Etelka.