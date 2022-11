Két újabb termékkel, a tojással és az étkezési burgonyával bővül a hatósági áras áruk köre – ezt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten szerdán jelentette be. A kormányrendeletből az is kiderült, hogy már csütörtöktől életbe lépett az új szabály: a tojás és az étkezési burgonya esetében a bruttó kiskereskedelmi ár nem lehet magasabb a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott árnál.

A kommentelők előre megjósolták

Az üzleteknek nem sikerült egy éjszaka alatt átállni, így haladékot kaptak hétfőig. November 14-én azonban az üzletekbe az új árral együtt kikerült a megvásárolható mennyiség korlátozására figyelmeztető kiírás is. Erre a lépésre a vásárlók is számítottak, hiszen korábban a többi árstoppos termékre is maximális vásárlási limitet vezettek be az áruházak. Bár csak akkor, amikor kirajzolódott, hogy a vevők felhalmoznak, vagyis jóval többet vesznek az adott áruból, másoknak pedig egy sem maradt. Ahhoz, hogy az ellátás folyamatos legyen és, hogy mindenkinek jusson a hatósági áras termékből, ezúttal rögtön meghozták ezt a döntést az élelmiszerboltok.

Aggódnak az ünnepek miatt

Amíg a tej, a liszt és a cukor esetében egyféle termékre terjesztették ki az ársapkát, addig a tojásnál mindenféle tartásmódra, méretre és csomagolásra bevezették az árstopot. Láthatólag mindkét terméknél, a burgonyánál és a tojásnál is erősen foglalkoztatja a közvéleményt a megvásárolható mennyiség korlátozása, de úgy tűnik, a tojás érinti jobban a lakosság nagy százalékát. Akiket az is aggaszt, hogy hamar kikopnak a készletek és nem lesz elég tojás a boltok polcain, főként a karácsonyhoz közeledve, amikor a legtöbb fogy belőle.

Ismét a szeptember 30-i árakon a tojás az üzletekben

Fotós: Ádám János

A legolcsóbbak 100 forint alatt maradtak

Körbenéztünk a borsodi megyeszékhelyen három nagy forgalmat bonyolító áruházlánc üzleteiben, és azt tapasztaltuk, hogy az árakat tekintve elég nagy a szórás. A Coop üzleteiben kapható legolcsóbb M-es tojás darabja jelenleg 79 forint, a megvásárolható mennyiség pedig két 10 darabos doboz egyszerre, vagyis 20 darab. A Tesco-ban háztartásonként 1 doboz, bármely kiszerelésből. Azaz egy doboz 10 db-os vagy egy tálca 30 darabos is vásárolható, a lényeg, hogy csak egy doboz lehet. A legolcsóbb tyúktojás darabja kicsit több, mint 86 forintba kerül. Ennél csak a jóval kisebb méretű fürjtojás olcsóbb, de az nem árstoppos termék.

A Lidl egységeiben nem dobozra, hanem darabra limitálták a mennyiséget. A legolcsóbb 30 darabos tálcás tojás darabja 67 forint. Ebből egy háztartás 1 tálcával vehet egyszerre. A 10 darabos, ennél drágább tojásból 3 dobozzal, de például van 18 darabos kiszerelésű is, amelyből két dobozzal is el lehet vinni, így 36 darabot is akár. Ebből a termékből ott jártunkkor éppen nem volt egy darab sem. Ami azonban biztos, hogy a szavatossága miatt ezt a terméket nem érdemes felhalmozni.