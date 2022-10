A magyarok a hazai termékeket előnyben részesítik, ragaszkodnak kedvenc márkáikhoz és általában a heti egy nagybevásárlás közben szerzik be azokat. Az Alföldi Tej Kft. márkakutatásából az is kiolvasható, hogy a sajt, a tej és a tejföl az a három olyan tejtermék, amely nélkül nem képzelhető el egy átlagos magyar háztartás hűtője.

Magyar Tej termékcsaládot gyártó cég kutatása szerint az ország egyes pontjai között ugyanakkor érdekes különbségek fedezhetők fel, ugyanis míg a vidéki városokban a magyarok 93 százaléka fogyaszt rendszeresen tejfölt, addig Budapesten ez az arány mindössze 79 százalék. A tej, vaj, túró esetében, nincs ekkora különbség, még mindig többen vannak, akik vidéken vásárolják meg ezeket a termékeket. Vannak ugyanakkor olyan termékek, amelyek esetében a fővárosiak a nagyobb fogyasztók, ilyen például a hűtést igénylő, hosszabb szavatossági idejű tejek, amelyet a Budapesten élők 37 százaléka fogyaszt, szemben például a falvakban élőknél jellemző 24 százalékkal.

A jövedelem is szerepet játszik

A reprezentatív kutatás rámutatott, hogy a tejtermékek vásárlására hatással van az egyes háztartások jövedelmi helyzete is. Ez azt jelenti, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők többet is fogyasztanak, ugyanakkor kivételt képez a vaj, a túró, az UHT és ESL tej, amelyet nagyjából egyforma arányban esznek, anyagi helyzettől függetlenül.

Azok a háztartások, ahol gyermekek is vannak, lényegesen több tejterméket vásárolnak, különösen akkor, ha 3-5 éves gyerek él a családban. Népszerűek az ízesített tejitalok, így például a kakaó, madártej, valamint az ivójoghurtok. Ez azért fontos, mert az ezekben található kalciumra gyerekkorban, serdülőkorban van leginkább szüksége a szervezetnek, vagyis a nagy növekedések időszakában.

Fotós: Vémi Zoltán

Sokat számítanak a generációs különbségek is, ugyanis míg a 29 évnél fiatalabbak a leglelkesebb fogyasztói a kanalas desszerteknek, az ivójoghurtnak és az ESL tejnek, addig a 60 évnél idősebbek főleg sajtot, túrót és tejfölt fogyasztanak.

Ha azt nézzük, melyik az a termék, amelyet legalább hetente fogyasztanak a magyarok, első helyen a tej áll, amelyet a lakosság közel háromnegyede, a megkérdezettek 73 százaléka iszik minden héten legalább egyszer. A válaszadók kétharmada pedig legalább heti egyszer eszik sajtot (68 százalék), vajat, vajkrémet vagy tejfölt (67 százalék).

„Fogyasztói kutatásunk rámutatott, hogy leginkább a sajtkrémet hiányolták kínálatunkból vevőink, ezért idén októbertől a Magyar Sajtkrém termékcsaláddal bővítjük portfóliónkat” – nyilatkozta Pusztai József, az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója.

Így választunk

A kutatás eredményei alapján a két legfontosabb szempont a termék íze és állaga. A gyártóknak sok lehetőségük nincs hibázni, ugyanis, ha egy termék nem ízlik a vásárlónak, vagy esetleg nem tetszik az állaga, többet nem veszik meg. Vannak ugyanakkor kedvenc, bevált márkák, amiken nem szívesen változtatnak. Mivel a megszokott minőségből nem engednek, ezért folyamatosan keresik az akciós lehetőségeket. Inkább magyar terméket vesznek és ezzel is a magyar gazdák támogatására törekszenek.

A tejtermékeket mindig abban a boltban szerzik be, ahol amúgy is vásárolnak és nem jellemző, hogy egy adott termék miatt külön elmenjenek egy másik üzletbe – kivételt képezhetnek a jó akciók. A háztartások körében a heti egy bevásárlás jellemző és csak akkor mennek el időközben is a boltba, ha valami elfogyott, a tejtermékek online beszerzése pedig még nem terjedt el, ennek fő oka az infrastruktúra hiánya.