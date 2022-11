A közönségszavazásokon sikerrel szerepelnek Miskolc attrakciói. A már ötödik éve legszebbnek kikiáltott adventi villamos mellett most a lillafüredi Zsófia-kilátó és a Fehérkőlápa Turistaház is előkelő címet nyert el. Az, hogy sokan voksolnak, már önmagában jelez valamit: a miskolciak szeretik a városukat és nem érdemtelenül. Ez rácáfol a szürke iparváros sztereotípiára is. A szóban forgó helyekre érdemes ellátogatni. A kilátók királynőjének becézett Zsófia-kilátóból csodás panoráma nyílik a Bükk vonulataira és a Palotaszállóra. A patinás Fehérkőlápa Turistaházban pedig világbajnok a babgulyás, és a finomak a helyben készített szörpök és a házi kenyér. Nem messze onnan libegőzni is lehet. A helyszínek különlegességét adja, hogy ott megelevenedik a múlt. A Teleki Zsófia grófnőről elnevezett kilátó hű mása 1900-as eredetijének, amit anno még a Graf Zeppelin léghajó is meglátogatott. A Fehérkőlápa Turistaház pedig egykor bujdosóknak adott menedéket és még számos titkot rejt.