A gyűjtés december 5. és 9. között lesz – tudtuk meg dr. Soós Viktóriától, a Miskolci Egyetem Belső Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatójától. Az egyetemen két gyűjtőpontot alakítottak ki, ahová ajándéktárgyakat, illetve képeslapon megfogalmazott jókívánságokat lehet bedobni. A pénzbeli adományokat pedig a diszpécserközpont adományládáiban lehet elhelyezni. Az összegyűjtött adományokat 2022. december 12-én az egyetem karácsonyi hangversenyén adják át, ahol a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet növendékei fognak játszani.

A sajtótájékoztató után mézeskalácskészítő workshop kezdődött szintén az előcsarnokban.

Szeretnek örömöt szerezni

„A Miskolci Egyetem mindig gondot fordított arra, hogy segítse a környezetét. Ennek része a karitatív tevékenység is, különösen most, hogy a szomszéd országban háború dúl. Több segítő akciót szerveztünk ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban” – mondta prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. „Most az ünnepek ismét jó apropót adnak ahhoz, hogy gondoljunk azokra, akiknek kevesebb jut, vagy kevésbé tudnak részesedni a karácsonyi örömökből. Tavaly is már jelentős partnerünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára gyűjtöttünk adományokat, amit idén is folytatni szeretnénk. Pásztor Dániellel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével pedig az elmúlt hónapokban tárgyaltunk arról, hogy hogyan tudnánk a református egyházzal együttműködni a képzésen és a közösségi tevékenységen keresztül. Mindemellett fontos új kezdeményezésünk, hogy mivel zöld egyetem vagyunk, nem egy nagy kivágott karácsonyfát díszítettünk föl, hanem sok cserepes kicsit, amelyeket el is ültetünk majd.”

Példaadó vállalás

Dr. Kiss János országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy különleges az, amit a Miskolci Egyetem vállalt.

„Szerintem különleges, amikor egy nagy szervezet mutat példát a kisebbeknek adománygyűjtésben, mert gyakran a kisebb szervezetek aktívabbak ezen a téren. Az pedig különösen ritka, hogy egy intézmény élére áll egy gyűjtés megszervezésének” – emelte ki dr. Kiss János. „Ezáltal annak lehetünk tanúi, hogy a Miskolci Egyetem nemcsak a tudományoknak, hanem a szeretetnek is a fellegvára. Örülök annak is, hogy karácsonyfák előtt állhatunk ma itt, amelyek a keresztény kultúra szimbólumai.”

A szeretetszolgálat részéről Tóth-Simon Károly, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes és karitatív referense, a református egyház képviseletében pedig dr. Szemán Ákos a Tiszáninneni Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője köszönte meg a gyűjtést. Az akciót a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Miskolci Egyetemi Szervezete is támogatja, amelynek nevében dr. Kuzsella László, a szervezet oktatói alelnöke köszöntötte a sajtó képviselőit.