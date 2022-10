Tizenkét bocskais gimnazista PET-kalóz Szerencsről öt felnőtt segítővel a szokásos háromnapos folyótisztító kampányuk során 190 zsáknyi szelektíven összegyűjtött, részben újrahasznosítható hulladéktól szabadította fel a Bodrog árterét. Érdeklődésünkre, hogy mi viszi őket ilyen cselekedetekre, csak annyit voltak hajlandóak elárulni a fiatalok, hogy: „Tiszta Tisza, boldog Bodrog!.” Továbbá sokat sejtetően még azzal kommentálták akciójukat, hogy „A nagy zöld ököl oda sújt, ahova köll.”

A diákoktól azt is megtudtuk, az első napon 67 zsák hulladékot szedtek össze, míg a másodikon 83-at zsákmányolt az ökommandó. Ezzel még nem volt vége! Az utolsó napon a tudományos világ asztalán is letették a névjegyüket, ugyanis tudományos adatgyűjtést végeztek egy a felszíni vizek műanyagszennyezését vizsgáló projekt számára. A egész Európára kiterjedő, németországi központú, „Plastic Pirates – Go Europe!” tudományos adatgyűjtő mozgalom célja a környezeti tudatosság hirdetése mellett, hogy a tudományt közel hozza a hétköznapi emberekhez, elsősorban a fiatalokhoz. A projektet a PET Kupa mozgalom szakértői, Gyalai-Korpos Miklós és Karaus Krisztina vezényelték le. Az ökommandósok folyási sebességet mértek, adatgyűjtő hálót helyeztek ki, felmérték az ártéri szalagerdő műanyaghulladék-szennyezettségének összetételét, mennyiségét. Közben feljegyzéseket készítettek, fotódokumentáltak, hulladékot gyűjtöttek és osztályoztak. Közben pedig még további 40 zsák hulladékkal bővítették a korábbi két nap 150 zsákos begyűjtött hulladékmennyiségét. Vizsgálati eredményeik a Pannon Egyetem szakértő vizsgálata után bekerülnek a projekt németországi központja által létrehozott online adatbázisba, ahol munkájuk eredményét fogják látni más európai Plastic Pirate kollégáikéval egyetemben.

A gimnazisták azt is elmondták, hogy mindenképpen lesz folytatás tavasszal a Bodrogon.