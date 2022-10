A hosszú hétvége beköszöntével sokan indulnak túrázni, azonban a veszettség veszélyével nem sokan számolnak. Sokan azt hiszik, hogy ez a betegség már eltűnőben van. A déli és keleti megyékben október elsején kezdődött az őszi repülőgépes rókavakcinázás, megyénkben pedig már a hónap elején lezajlott. A kampány a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti. Az érintett térségekben ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a járási főállatorvos. Ezek pontos időpontjáról a települések állategészségügyi és önkormányzati szervei tájékoztatják a lakosságot – írja korábbi közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A vakcinázási program fontosságát támasztja alá, hogy veszettséget mutattak ki egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Botpalád község területén kilőtt rókában még szeptember végén. A ragadozó valószínűleg az ukrán határon jött át.

Programot indítottak

Mivel egyre több gyanús esetet észlel a hivatal ezért most külön programot indított. A Veszettség mentesítési program keretében várják a bejelentéseket az ingyenesen hívható +36 80 263 244- es zöldszámon. Mint írják: Ha rendellenesen viselkedő vadállatot lát, illetve rókatetemet talál, hívja a zöld számot! Semmi esetre se kerüljön kontaktusba vadállattal.

A veszettség még napjainkban is az egyik legrettegettebb, állatról emberre terjedő megbetegedés. A nyálban lévő vírus harapás útján fertőzi meg az áldozatot, így legtöbbször ragadozók terjesztik. Amennyiben a veszettség tünetei megjelennek, a betegség az esetek jelentős részében halálos kimenetelű. Ha ismeretlen eredetű állat harap meg egy embert – legyen szó kóbor kutyáról, macskáról vagy akár vadon élő ragadozóról – akkor mielőbb el kell menni a háziorvoshoz, aki dönt a szükséges egészségügyi beavatkozásokról. A veszettség lappangási ideje általában 2-8 hét vagy hosszabb, ezért van arra lehetőség, hogyha a harapást követően rövid időn belül veszettség elleni védőoltásban részesítik a megmart személyt, akkor megelőzhető a betegség kialakulása. Házikedvenceink védelme érdekében a veszettség elleni védőoltás beadatása hazánkban a kutyáknak évente kötelező, a kijáró macskáknak pedig ajánlott. Az utóbbi időben egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a róka lakott területre is betér. Sok riasztás érkezik ezzel kapcsolatban, hogy ez biztos a veszettség tünete, ami az esetek jelentős részében nem igaz. A rókák a könnyebb élelemszerzés reményében is bemennek a portákra. Azonban, ha egészséges, akkor egy tapsra, vagy kiáltásra kitérnek az ember útjából. A túlzottan bizalmas, az ember társaságát szinte kereső, vagy görcsös, illetve bénulásos tüneteket mutató rókák esetében azonban fel kell, hogy merüljön a betegség gyanúja. Ilyenkor, valamint rókatetem megtalálása esetén az állategészségügyi hatóság munkatársait kell értesíteni – fejtette ki az országos állatvédelmi főfelügyelő.