Az Állatok Világnapját ünnepelték a Miskolci Állatkertben szombaton. Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy nemcsak embertársainkat kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem mindent, ami körülvesz minket. 1931. óta az ő emlékére, október 4-én tartják az Állatok Világnapját. Idén október 1-jén, szombaton ünnepelték eme jeles napot a Miskolci Állatkertben, ahol a látogatók részt vehettek az Északerdő Zrt. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság programjain, valamint a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szolgálati kutyáinak bemutatóját is megnézhették. A játékos kedvű vendégeket pedig egy rejtélyes kódkereséssel is várták.