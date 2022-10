A meghirdetett képzések

Magyar és angol nyelven anyagmérnöki és kohómérnöki, valamint magyar nyelven vegyészmérnöki képzést hirdet nappali és levelező munkarendben az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar.

Nappali és levelező munkarendben magyar nyelven gépészmérnöki, logisztikai mérnöki, mérnökinformatikus és villamosmérnöki képzést, nappali tagozaton energetikai mérnöki és mechatronikai mérnöki mesterképzést hirdet a Gépészmérnöki és Informatikai Kar. A képzések duális formában is elérhetőek nappali munkarendben.

Ellátásilánc-menedzsment, emberi erőforrás tanácsadó, marketing, Master of Business Administration, számvitel, vállalatgazdaságtan, vállalkozásfejlesztés, valamint vezetés és szervezés mesterképzéseket hirdet a Gazdaságtudományi Kar, amelyek elérhetőek nappali és levelező munkarendben is. Az ellátásilánc-menedzsment, marketing, számvitel, vállalkozásfejlesztés, valamint vezetés és szervezés képzések duális formában nappali munkarendben is elérhetőek.

Magyar nyelven nappali munkarendben és duális képzésben az olaj- és gázmérnöki, valamint angol nyelven az olajmérnöki szakokat hirdeti a Műszaki Földtudományi Kar, levelező munkarendben bánya- és geotechnikai mérnöki képzés indul.