„Körülbelül 40 éve vagyok a könyvtár beiratkozott olvasója, hetente háromszor itt töltöm az időmet. A kedvezményes könyvvásárokon is mindig itt vagyok, most is találtam egy csodálatos albumot és várom, hogy újratöltsék a polcokat” – mondta el Nagy Árpád, aki 76 évesen két stroke után úgy gondolja, hogy felépülésében a rendszeres olvasás is szerepet játszott.

Egész napos programok

A programok sora délután 15 óráig várta kicsiket és nagyokat. Megmutatták tehetségüket több miskolci általános iskola tanulói, Dienes Csenge a Földes Ferenc Gimnázium diákja pedig musical slágerekkel szórakoztatta a közönséget.

A könyvárban és szabadtéren is vetélkedők, valamint játékos természetismereti foglalkozások, valamint játszóház várt minden érdeklődőt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársainak vezetésével

A nap folyamán a könyvtár kedvezményes beiratkozási lehetőséggel várta leendő olvasóit.