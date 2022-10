A Búza téri virágpiacon közepes forgalom volt hétfő délután. Volt mozgás, de utolsó pillanatos rohamról nincs szó. - Kedden is nyitva vagyunk még, de egyébként is úgy tűnik, nincsen pénze az embereknek - indokolja a forgalom alakulását az egyik kereskedő. Társától megtudtuk, rendszeresen figyelik egymás árképzési gyakorlatát és összehangolják az árakat, ha valaki nagyon kilóg a sorból - mert túl drágán adja a portékát - hamar észreveszi a forgalmán.

A virágok iránti kereslet évek óta változatlan. Szálas, "pók" és nagyfejű krizantém, szálanként vagy csokorban kapható. 250 forinttól indul az ár, és egy, öt nagyfejű krizantémot tartalmazó csokorért 15 ezer forintot is fizethetünk. Divatossá vált a selyemvirág is, egy szép csokor nyolc ezer forintot kóstál. Aki sokáig szeretné csodálni a csokrot érdemes az egyszerű sima típust választani, az még egy kis fagy esetén sem hagyja el magát, szemben a mutatós nagy fejűvel, amely azonnal lepergeti szirmait, ha fagy éri - tudjuk meg.

A másik kellék a megemlékezéshez a mécses, szintén rendkívül széles árskálán mozog: az apró teamécsesből hármat kapunk egy százasért, de van ötezerért is nagyméretű mécses, majd félméteres darab. Az angyalka figura is jól fogy anyagtól és kialakítástól - van világítós is - függően, 500 -tól 4000 forintig terjed hétfőn a kínálat.

20-30 százalékkal több

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok a virágpiacon is éreztetik hatásukat, a hazai előállítású termékeknél az energia és termelési költségek növekedése, az importtermékeknél a forint gyengülése miatt 20-30 százalékos áremelkedéssel kell számolniuk a vásárlóknak. Az energia, a műtrágya, valamint a termeléshez használt alapanyagok árának emelkedése az európai kereskedők körében a termelés visszafogását indukálta, ennek ellenére jelenleg nem beszélhetünk importhiányról - állítják a kereskedők. Az eladásra kínált termékek döntő többsége hazai termelőktől kerül a boltok polcaira – nagyjából háromezer családi vállalkozás felel megközelítőleg 17 millió termék előállításáért, amibe beletartoznak a vágott és a cserepes virágok is.