A napokban számoltunk be róla, hogy komoly fennakadást, dugót okoz a Zsolcai kapuban Miskolcban egy csőtörés javítása. Az elmúlt napokban többször is közlekedtek arra megkülönböztető jelzést használó, mentéshez igyekvő járművek és komoly problémát okozott számukra, hogy áthámozzák magukat a feltorlódott forgalmon. A járművek félrehúzódását ugyanis jelentősen akadályozza a sávok közötti betonelválasztó.

De ennél sokkal komolyabb helyzetekkel is találkoznak vonulásaik során a megkülönböztető jelzést használó autók. Erről egy videó-összeállítást osztott meg az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság. A kisfilm mellé a következő szöveget írták:

„Segíts, hogy segíthessünk! Számoljunk!

Ha egy autó száz méteren két másodpercnyit hátráltatja a szirénázó mentő, tűzoltó- vagy rendőrautót, akkor száz autó tíz kilométeren hány perccel lassítja a haladást? Ha az életed egy percen múlik, akkor ki a hibás, ha bármelyikük nem ér oda idejében segíteni?

Amikor félrehúzódsz az úton, ugye eszedbe jut, hogy hálát adj azért, hogy nem te vagy bajban?! De jusson eszedbe, hogy te is szorulhatsz segítségre! Kisfilmünkben azt mutatjuk be, hogy milyen helyzetekkel találkoznak kollégáink az utakon. Egyúttal abban is segítünk, hogy miként kezeld sofőrként az ilyen helyzeteket, azaz hogyan adj utat a fény- és hangjelzést használó (kéklámpás) járműveknek”.