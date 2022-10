A korábbi augusztus 31-i esethez hasonlóan ismét nagy dugó alakult reggel a gesztelyi körforgalomnál. Hernádkak és Gesztely irányából is jelentősen feltorlódott a kocsisor és 20-30 percet is várni kellett a továbbhaladással. Azonban ennél is nagyobb torlódás alakult ki a 37-esen, főleg a Miskolc irányából érkező részen.

Olvasónk videója a helyszínről: