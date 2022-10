Miskolci munkahelyen dolgozó embereket kérdeztünk, kitöltötték-e a népszámlálási adatlapot online. Mint kiderült, ez különböző okok miatt nem mindenkinek sikerült, úgyhogy várják a kérdezőbiztost.

Bonyolult helyzet

– Nem töltöttem ki az online kérdőívet – jelezte Köröskényi Beáta. – Mégpedig azért, mert kissé bonyolult a helyzetem. A hivatalosan bejelentett állandó lakcímemre érkezett a kód, de ott már nem lakom, és teljesen megszakítottam a kapcsolatot az ott élőkkel. Most egy ismerősömnél lakom, de ide nem vagyok bejelentve, ez épp folyamatban van. Örülök, ha jön a kérdezőbiztos, mert így tisztázni tudom vele ezt a bonyolult helyzetet. Egyébként ki tudtam volna tölteni online a kérdőívet, de már letelt a határidő, úgyhogy marad a személyes válaszadás lehetősége – tette hozzá Beáta.

Nem kapott kódot

Takácsné Martin Éva is lemaradt az online kérdőívről, mert nem kapott olyan levelet, ami a belépési kódot tartalmazta volna. Önkormányzati lakásban lakik az Avason, egy társasházban. Kiderült, a szomszédasszonyának sem küldött a levelet a KSH.

– Azt nem tudom, hogy a lépcsőházban hányan nem kapták meg a kódot, mert másokkal nem beszéltem. Ugyan lehetett volna igényelni, de valahogy nem jutottam el odáig. Várom a kérdezőbiztost, majd neki megadom a válaszokat. Kérem majd, hogy mutassa meg az igazolványát, nehogy valaki más éljen vissza az adataimmal. Véleményem szerint a kérdőíven nincs olyan kényes kérdés, amire ne válaszolnék. Nem szégyellem se a betegségemet, se a vallásomat. Azt hallottam, hogy vasárnap lefagyott a rendszer, ezért kellett meghosszabbítani a beküldési határidőt – sorolta Éva. Hozzátette: szükség van a népszámlálásra. Már csak azért is, mert vannak olyan ingatlanok, ahová több százan jelentkeztek be az utóbbi időben, de nyilván nem laknak ott annyian. Így tisztázódnak ezek helyzetek is.

A lakásba nem

Móricz Józsefné szintén azért maradt le az online kérdőívről, mert nem kapta meg a kódot. Ő is egy miskolci társasházban lakik, és hat lakótársát kérdezte meg. Kiderült, ők is hasonló cipőben járnak.

– Egyszerűbb lett volna online intézni, de nincs ügyfélkapum, így nem tudtam kódot igényelni. Praktikusnak tartom egyébként, hogy most már ilyen formában is meg lehet adni az adatokat, azonban nem mindenki tud vele élni. Az időseknek vagy nincs digitális eszközük, vagy ha van, nem használják ügyintézésre. Most már nincs mit tenni, várom a kérdezőbiztost. De az biztos, hogy csak az ajtóig engedem, mert egyedül élek, és senki idegen nem jöhet be a lakásomba. Ha kell, még széket is teszek ki neki az ajtó elé, hogy kitöltse a kérdőívet. Nem lehet tudni, hogy például az igazolványa nem hamis-e – indokolt Móricz Józsefné.

Megjegyezte: véleménye szerint olyan kérdések is szerepelnek az íven, amelyek nem tartoznak a népszámláláshoz. Ilyen például, hogy kinek mekkora lakása van, és hogy hány fürdőszoba van benne. Ez inkább csak arra való, hogy felmérjék, kinek milyen az anyagi helyzete, vélekedett.