Közúti közlekedési baleset történt október 12-én késő délután az M30-as autópálya 22. kilométerszelvényében, Budapest irányában, Kistokaj közelében. A rendelkezésre álló információk szerint egy kisteherautó állt meg a leállósávban, amelynek utasa kiszállt a járműből. Úgy tudni a férfi azért szállt ki, hogy a jármű rakfelületén meglazult rakományt rögzítse. Azonban mielőtt ezt megtehette volna, egy kamion elsodorta. A férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Öt kivétel

A tragikus eset kapcsán Tápai Balázs rendőr őrnaggyal, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya emődi autópálya alosztályának vezetőjével vettük át, milyen szabályai vannak az autópályán való megállásnak.

Ezt a KRESZ 37 szakaszának 4-ik bekezdése egyértelműen szabályozza. Öt esetet sorol fel, amelyek esetén lehetőség van a leállósávban megállni, vagy várakozni, ebből csupán egy vonatkozik az állampolgárokra, vagyis civil autókra. Ez pedig az az eset, ha műszaki meghibásodás miatt nem tud a jármű tovább közlekedni. Ha valamilyen hiba lép fel a járműben, de tovább tudunk menni, akkor a legközelebbi lehajtón, vagy pihenőhelyen el kell hagyni a sztrádát, és csak ott lehet a műszaki hibával foglalkozni.

A többi négy eset olyan járműre vonatkozik, amely a forgalmat ellenőrzi – itt Tápai Balázs hangsúlyozza, hogy a rendőrautó megkülönböztető jelzés használata nélkül is jogosult ebben az esetben használni a leállósávot. Illetve olyan jármű, amely útfenntartást, úttisztítást végez, amely a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi, illetve amely a megkülönböztető jelzést adó berendezését működteti. A KRESZ szabályozása szerint tehát jogszerűtlen volt, amikor a rossz rögzítés miatt megállt a jármű az M30-ason.

Előfordulnak esetek

Az alosztályvezető érdeklődésünkre elmondta, ellenőrzéseik során a leállósávban haladást ritkán észlelik, a megállást már gyakrabban. A leggyakoribb ok ilyenkor, hogy a GPS-t, térképet böngészve, állítva állnak meg az autóvezetők. Illetve a kamionosoknál fordul elő hasonló, amikor az útjukat ellenőrző berendezést kezelik. Ezek az esetek természetesen nem felelnek meg a KRESZ előírásának és balesetveszélyesek is. A leállósávban haladás és a megállás is közigazgatási bírságot von maga után, az első esetben 100 ezer forint, a másodikban 20 ezer forint a büntetési tétel és mindkettőért 6 büntetőpont is jár.

Ha mégis ki kell szállni

Ha előáll az az eset, amikor jogszerűen megállunk a leállósávban, tehát műszaki hiba miatt nem tudunk tovább menni, akkor Tápai Balázs azt javasolja, hogy láthatósági mellényt használva, a lehető leggyorsabban hagyjuk el a járművet és a leállósávot is, tehát mindenképpen a szalagkorlát másik oldaláról hívjuk segítséget és ott várakozzunk. Az elakadásjelző háromszöget ebben az esetben is ki kell helyezni, de ezt is a szalagkorlát mögött haladva tegyük meg, illetve lényeges, hogy – mivel nagyobb sebességgel haladnak itt a járművek, mint más közúton –, így távolabbra helyezzük ki, hogy időben észlelni tudják a sofőrök. Az őrnagy hangsúlyozta: az autósoknak a saját életük védelmében kell betartani ezeket a szabályokat, mert a leállósáv használata – mint a szerdai tragikus baleset is mutatja – nagyon veszélyes.